«Мираторг» вернул в сельхозоборот 1,5 тыс. га залежных земель в Калининградской области

«Калининградская мясная компания» (входит в АПХ «Мираторг») сообщает, что в связи с расширением производства провела работы по возвращению в сельхозоборот 1,5 тыс. га залежных земель с начала 2018 года для заготовки грубых и сочных кормов для КРС.

Компания в 2018 году инвестировала более 100 млн рублей в создание высокопродуктивных культурных пастбищ и свыше 40 млн рублей — в мелиорацию угодий. «Мираторг» реализует на территории Калининградской области часть межрегионального проекта по производству высококачественной говядины. Общее поголовье КРС абердин-ангусской мясной породы на 9 фермах компании превышает 65 тыс. животных, а земельный банк насчитывает порядка 80 тыс. га.

Специалисты растениеводческого дивизиона провели комплекс полевых работ для возвращения земель в сельхозоборот в Озёрском, Неманском и Славском районах: расчистку от древесно-кустарниковой растительности, вспашку, дискование, внесение удобрений, сев травосмесей. Работы ведутся с применением современных агротехнологий и высокопроизводительных сельхозмашин. Всего в 2018 году компания планирует вернуть в севооборот порядка 4 тыс. га залежных земель.

«Калининградская мясная компания» обеспечивает растущее поголовье собственными натуральными кормами, и расширение площади высокопроизводительных угодий для выпаса скота и заготовки кормов — приоритетное направление в работе, — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг». — Это длительный и трудоёмкий процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций. Своевременное решение проблемы разработки залежных земель — один из ключевых факторов экономической эффективности животноводческого проекта".