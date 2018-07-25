В реакторы первой российской плавучей АЭС начали загружать топливо

Загрузка ядерного топлива начата на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов», сообщил департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию Росатом).

В сообщении концерна говорится, что «Академик Ломоносов» находится на площадке предприятия «Атомфлот» в Мурманске. Накануне Ростехнадзор подтвердил его готовность к началу работ по загрузке топлива.

До конца 2018 года будет проведен физический пуск реакторов и начаты комплексные швартовные испытания.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 является головным проектом серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначается для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Он оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С. Их главным конструктором, изготовителем и поставщиком оборудования является нижегородское ОАО «ОКБМ Африкантов». В рабочем режиме реакторы способны вырабатывать до 70 мегаватт электрической и 50 гигакалорий в час тепловой энергии. Чтобы было понятно: этого достаточно для обеспечения светом и теплом города с населением около 100 тысяч человек

19 мая «Академик Ломоносов» прибыл с Балтийского завода и встал у причальной стенки в Мурманске для загрузки ядерным топливом.