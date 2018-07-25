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Энергетика и ТЭК

В реакторы первой российской плавучей АЭС начали загружать топливо

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Загрузка ядерного топлива начата на первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов», сообщил департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию Росатом).

В сообщении концерна говорится, что «Академик Ломоносов» находится на площадке предприятия «Атомфлот» в Мурманске. Накануне Ростехнадзор подтвердил его готовность к началу работ по загрузке топлива.

До конца 2018 года будет проведен физический пуск реакторов и начаты комплексные швартовные испытания.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 является головным проектом серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Предназначается для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

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Он оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С. Их главным конструктором, изготовителем и поставщиком оборудования является нижегородское ОАО «ОКБМ Африкантов». В рабочем режиме реакторы способны вырабатывать до 70 мегаватт электрической и 50 гигакалорий в час тепловой энергии. Чтобы было понятно: этого достаточно для обеспечения светом и теплом города с населением около 100 тысяч человек

19 мая «Академик Ломоносов» прибыл с Балтийского завода и встал у причальной стенки в Мурманске для загрузки ядерным топливом.

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https://vz.ru/news/2018/7/25/934096.html

плавучая АЭС, ПЭБ Академик Ломоносов
  • Armine Armine
    25.07.1811:42:35

    У меня такой вопрос. Не знаю, может его уже и задавали сотню раз. В какой-то мере это инновационный в моем понимании даже прорывной продукт, который изготовлен не только для внутреннего пользования, а с прицелом и на зарубежные рынки. Почему он выглядит так непрезентабельно ржавеньконе ухожено. Понятное дело, что специалистам плевать, как он выглядит снаружи, а главное что внутри, но все же… Или я недопенькала и его еще ждет «солярий и мейкап»   

    Задаю вопрос не дабы докопаться, а дабы достичь внутреннего просветления и гармонии   

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    #1055470
    • Вова-Н Вова-Н
      25.07.1811:45:06

      Видимо после перехода Питер-Мурманск ещё не успели освежить борта.

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      Отредактировано: Вова-Н~11:45 25.07.18
      #1055472
      • Armine Armine
        25.07.1811:47:29

        А саму надстройку красить не планируют? Она честно говоря тоже взгляд не радует.

        #1055474
        • Вова-Н Вова-Н
          25.07.1812:02:45

          может сразу в цвета ЛГБТ разукрасить, толерантненько так ?

          и команду подобрать от такую

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          #1055480
          • Armine Armine
            25.07.1812:16:57

            А что это идея! Мы бы разом и Гринпис протролили с их радужным флагом, а заодно бы дали понять, что здесь у нас никого не ущемляют. В будущем можно и парад организовать…там где будет стоять эта станция   

            #1055488
            • Нет аватара абрамыч
              25.07.1812:24:02

              Надо пароплавы с композита делать-их не надо красить.

              #1055491
    • Алексей Ларин Алексей Ларин
      25.07.1812:32:35

      станция ещё строится и испытывается ,это как с любыми строящимися кораблями ,перед передачей станции заказчику и ввода её в эксплуатацию её обязательно покрасят

      Отредактировано: Алексей Ларин~12:36 25.07.18
      #1055495
  • Александр Ермаков
    25.07.1811:57:41

    Интересуюсь:

    1) когда планируется начало работы )не испытаний) Академика, и

    2) планируется ли постройка серийных плавучих станций?

    #1055477
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      25.07.1812:05:50

      1) В будущем году, когда его по весне оттащат в Певек.

      2) Планируется.

      #1055482
    • Нет аватара абрамыч
      25.07.1812:29:09

      Арабы вроде хотят покупать в Заливе.

      #1055494
  • Вова-Н Вова-Н
    25.07.1812:48:14

    Договор по Антарктиде когда нить закончится и там начнется колонизация. Не зря мериканы рядом в Аргентине базу щас строят.

    А этот ПЭБ сможет сразу обеспечить и электричеством и теплом и базу и добычу ископаемых. В эбщем и тут тоже есть перспектива, а не только на Севере и Азии.

    #1055504
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