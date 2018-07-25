В Москве открылся новый спортивно-оздоровительный центр

Завершено строительство бассейна Гребного канала в Крылатском. За последние годы в Москве построено около 30 бассейнов, в ближайшие годы планируется построить еще столько же.

В здании спортцентра площадью 3,5 тысячи квадратных метров работают два плавательных бассейна. Первый размером 25 на 16 метров разделен на восемь дорожек. Здесь занимаются взрослые пловцы, проводятся командные игры, тренируются команды гребцов. Некоторые дорожки доступны для свободного плавания. Во втором бассейне размером 10 на 6 метров занимаются дети.

Также в спортцентре работают зал для сухого плавания (там делают упражнения на суше), тренажерный зал, комнаты инструкторов, сауна, буфет на 40 мест и технические помещения. Всего за смену новый комплекс может принимать 120 человек.