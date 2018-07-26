Вертолёт Ми-171А2 испытали на возможность автоматической посадки

Отечественные приборы, изготовленные на саратовском АО «КБ промавтоматики», сделали возможной автоматическую посадку вертолёта Ми-171А2. Авионика вертолёта укомплектована пилотажным комплексом ПКВ-171 и навигационным пультом-вычислителем ПВН-1-03. Лётные испытания вертолёта прошли в Астрахани.

Экипаж вертолёта впервые выполнил инструментальную посадку вслепую, ориентируясь только на показания пилотажного комплекса и сигналы локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС). До сих пор выполнять такую посадку автоматически могли только самолёты. Пилотажно-навигационный комплекс, установленный на вертолёте, показал безупречное взаимодействие с оборудованием ЛККС.

Саратовские конструкторы смогли объединить в одном корпусе пульта-вычислителя оборудование спутниковой навигации и вычислитель, обеспечивающий комплексирование спутниковой информации с другими датчиками бортового оборудования с расчётом и выдачей информации о траектории и навигационно-пилотажных параметрах вертолёта. Вся эта информация поступает в пилотажный комплекс автоматически.

Новая техника сделала посадку более точной и безопасной, снизив влияние человеческого фактора, времени суток и погоды. Также оборудование позволяет сократить полётное время и экономить топливо.

Системы ЛККС получают сегодня в России всё большее распространение, они просты в установке и эксплуатации, являются перспективными для региональных авиаперевозок, практически незаменимы для горных аэродромов, буровых площадок и вертодромов со сложными метеоусловиями.

Ми-171 — гражданский транспортный вертолёт, разработанный в ОКБ М.Л. Миля на базе вертолёта Ми-8. Военная модификация машины была принята на вооружение в 2008 году. Модель Ми-171А2 была создана на базе Ми-171А. Новый вертолёт оснащён усовершенствованной силовой установкой, дальность полёта увеличилась с 650 до 800 км. Вертолёт вмещает до 24 пассажиров, управляется двумя пилотами, способен нести до 4 тонн груза в кабине и до 5 тонн на внешней подвеске. Крейсерская скорость вертолёта составляет 260 км/ч, высота полёта — до 6 км. Первый прототип новой машины был собран в 2012 году. Первый серийный вертолет был передан холдингом «Вертолёты России» авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги» в мае 2018 года на Международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia-2018.