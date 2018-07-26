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Инновации

Ученые из России разработали самый точный энцефалограф в мире

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Ученые из России находятся на пороге прорыва в изучении мозга: специалисты московской Высшей школы экономики и петербургского Физико-технического института имени Иоффе разработали самый точный энцефалограф в мире.

Прибор построен на основе сверхточного атомарного сенсора. Это делает его в несколько раз совершеннее, чем аналоги во всем мире, с технической точки зрения и более доступным по цене.

Новый энцефалограф сделает магнитноэнцефалографию доступной для большего числа пациентов и поможет выявить многие заболевания мозга, например, болезни Паркинсона и Альцгеймера на ранней стадии.

Следует отметить, что все современные энцефолаграфы, которых в мире всего около 400, являются очень громоздкими и дорогими из-за используемых в них датчиков. Российские ученые смогли заменить их на сенсоры, работающие на магнитном поле Земли. Это сулит прорыв в области знаний о мозге.

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https://www.vladtime.ru/nauka/682323-uchenye-iz-rossii-razrabotali-samyy-tochnyy-encefalograf-v-mire.html

ФТИ им. Иоффе, энцефалограф
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