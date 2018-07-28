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Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Горшков» передан ВМФ России

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» произошло событие, которого так долго ждали все, кто интересуется флотом — на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был торжественно поднят Андреевский флаг!

Фрегаты проекта 22350 — первые по-настоящему многоцелевые корабли ВМФ России, способные успешно уничтожать воздушные, надводные и подводные цели, а также наносить удары по наземным целям крылатыми ракетами большой дальности.

Проект корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное — 4500 т, полное — 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Санкт-Петербург, Северная верфь, фрегат, 22350, Адмирал Горшков, Северный флот, ВМФ
  • Михаил Шкилев Михаил Шкилев
    28.07.1810:55:43

    Долгожданное событие. В этом году ВМФ получил: БДК 11771- Иван Грен, МРК 21631 (Буян-М) — Вышний Волочёк, фрегат 22350- Адмирал Горшков. Два долгостроя.    

    Отредактировано: Михаил Шкилев~10:56 28.07.18
    #1056232
    • Нет аватара kostya251189
      28.07.1811:10:13

      Еще до конца года поднимут флаги:

      1) МРК «Орехово-Зуево» (КЧФ)

      2) Корвет «Громкий» (ТОФ)

      3) Корвет «Гремящий» (ТОФ)

      4) БДК «Пётр Моргунов» (КСФ)

      5) МРК «Ураган» (ДКБФ)

      6) МРК «Тайфун» (ДКБФ)

      7) МРК «Шквал» (КСФ)

      8) ПК «Василий Быков» (КЧФ)

      9) МТЩ «Иван Антонов» (КЧФ)

      Так что еще праздник подъема Андреевского флага в этом году не закончится!   

      #1056236
      • DV DV
        28.07.1812:10:30

        Ваши слова Богу в уши!!! Было б хорошо, если так!!!   

        #1056241
      • Нет аватара Юрген
        28.07.1812:30:22

        Из всех этих кораблей реально только «Ураган» и «Быков». Корветы еще даже не на ходовых, остальные вообще в этом году только на воду спущены.

        #1056244
      • A_SEVER A_SEVER
        28.07.1813:55:04

        до конца года поднимут флаги
        31 декабря проверим!    

        #1056257
    • sergeyy1972 sergeyy1972
      28.07.1813:52:31

         

      #1056255
    • Human RS Human RS
      28.07.1813:55:45

      Еще разведывательный корабль Иван Хурс для Черноморского флота забыли. Плюс еще вспомогательные суда — из крупняка ВМФ получил судно обеспечения Эльбрус (СФ). И в этом же году планируют передать Флоту средний морской танкер Академик Пашин (СФ; проходит заводские ходовые испытания), два спасательных судна Капитан Гурьев и еще одно пока безымянное (предположительно войдут в состав ЧФ и КВФ; оба спущены на воду и достраиваются), гидрографическое судно Александр Рогоцкий (ТОФ; спущено на воду и достраивается), морские буксиры Андрей Степанов (ТОФ; спущен на воду и достраивается) и Сергей Балк (ЧФ; спущен на воду и достраивается в Крыму) и судно обеспечения Всеволод Бобров (ЧФ; спущено на воду и достраивается). Еще суда спецназначения для ГУГИ Академик Александров (ТОФ; в мае начал швартовные испытания), Ладога (БФ; проходит заводские ходовые испытания) и Ильмень (ЧФ; на финишной прямой достройки).

      Правда у меня есть большие сомнения, дай бог, чтобы хоть половину из списка передали заказчикам.     Но в любом случае год очень «урожайный». Напомню, что в 2017 передавали флоту в основном всякую полезную мелочугу вроде рейдовых буксиров и противодиверсионных катеров (за исключением многофункционального ледокола Илья Муромец, фрегата Адмирал Макаров и корвета Совершенный).

      Отредактировано: Human RS~13:56 28.07.18
      #1056258
  • Нет аватара altman66
    28.07.1810:56:01

       Ура!!Ура!!Ура! Наконец то!!! Стоит поднять чарку по этому поводу!

    #1056233
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    28.07.1812:40:51

    так всё-таки не в опытную эксплуатацию .?значит с системами всё ок ,или же что-то будут дорабатывать

    Отредактировано: Алексей Ларин~12:51 28.07.18
    #1056245
  • Олег Тарасенко Олег Тарасенко
    28.07.1812:42:01

    Добили таки!!!   

    #1056246
  • Нет аватара Котельщик1549
    28.07.1813:01:12

    Уже появилась информация, что «Касатонов» успеет начать испытания в текущем году.

    #1056248
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