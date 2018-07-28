Фрегат «Адмирал Горшков» передан ВМФ России
Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» произошло событие, которого так долго ждали все, кто интересуется флотом — на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был торжественно поднят Андреевский флаг!
Фрегаты проекта 22350 — первые по-настоящему многоцелевые корабли ВМФ России, способные успешно уничтожать воздушные, надводные и подводные цели, а также наносить удары по наземным целям крылатыми ракетами большой дальности.
Проект корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное — 4500 т, полное — 5400 т.
Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4.5 м.
Максимальная скорость хода: 29 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
2х8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)
одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»
два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт Ка-27
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