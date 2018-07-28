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Города и сёла России

Москва вошла в тройку мировых лидеров по количеству стартапов

  •  © russiagoodnews.ru

Международное агентство The Boston Consulting Group опубликовала результаты своего исследования, согласно которому Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу стартапов. Столицу России смогли обойти такие города, как Нью-Йорк и Лондон.

Представители BCG отметили, что во время проведения исследовательских работ мегаполисы были оценены по таким параметрам, как наличие необходимой инфраструктуры, объем привлеченных инвестиций и государственная поддержка резидентов технопарков. Известно, что в Москве и в Сеуле имеется одинаковое количество компаний, занятых осуществлением технологических инноваций. В общей сложности, доля данных предприятий в двух городах представлена 19%.

Источник: globalmsk.ru/news/id/19608

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http://russiagoodnews.ru/2018/07/27/moskva-voshla-v-trojku-mirovyh-liderov-po-kolichestvu-startapov/

Москва, стартап
  • Нет аватара AlexCrazy
    29.07.1801:22:28

    Наверное было бы верно написать Москва входит в тройку лидеров по внедрению стартапов — потому как по количеству стартапов вообще невозможно что-либо оценить.

    И да Москва, Лондон тд и т. п. это не мегаполисы — это города миллионники. Мегаполисом город не может быть по определению. Утомился уже это вдалбливать всем знатокам русского языка в рунете.

    #1056431
    • Нет аватара Хавиланд
      29.07.1802:25:57

      Да вроде всё нормально, мегаполис — большой город, что не так-то? Просто любопытно стало.

      #1056437
      • Нет аватара AlexCrazy
        29.07.1803:15:55

        Да нет как бы не так — большой город не мегаполис .

        Определение мегаполиса можно найти в википедии. Мегалополис — крайне урбанизированная, как правило, стихийно складывающаяся форма городского расселения, возникающая путём срастания нескольких городских агломераций в странах, в которых имеются регионы с большими масштабами урбанизации. О городе речи вообще не идет — мегаполис это обьединение городских агломераций — это не город по определению.

        #1056441
        • Нет аватара Хавиланд
          29.07.1804:07:31

          Ну хорошо, вот из википедии:

          Мегапóлис (от греч. μέγας — большой, πόλις — город) — термин, который не используется в географии и демографии, однако широко применяется вне указанных наук для обозначения очень большого города. Чаще всего употребляется в значении «город с населением свыше 1 млн человек». ©

          #1056444
        • Нет аватара Strannic
          29.07.1808:10:04

          А вы кто по национальности и образованию? Всего месяц как зарегистрировались, а уже сколько раз пытались унизить других пользователей. На этом сайте не принято подобное поведение. Между прочим с себя начните. Это что -«рОвняться надо на германию» (это из предыдущих ваших постов). «Равняться», от слова «равный», или «равноценный»

          Отредактировано: Strannic~08:11 29.07.18
          #1056461
  • Нет аватара Vladi
    29.07.1807:52:31

    Когда по делу возразить нечего, до-бись до орфографии. Это Alex Crazy касается.

    #1056459
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