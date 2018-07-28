Москва вошла в тройку мировых лидеров по количеству стартапов

Международное агентство The Boston Consulting Group опубликовала результаты своего исследования, согласно которому Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу стартапов. Столицу России смогли обойти такие города, как Нью-Йорк и Лондон.

Представители BCG отметили, что во время проведения исследовательских работ мегаполисы были оценены по таким параметрам, как наличие необходимой инфраструктуры, объем привлеченных инвестиций и государственная поддержка резидентов технопарков. Известно, что в Москве и в Сеуле имеется одинаковое количество компаний, занятых осуществлением технологических инноваций. В общей сложности, доля данных предприятий в двух городах представлена 19%.

Источник: globalmsk.ru/news/id/19608