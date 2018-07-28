Москва вошла в тройку мировых лидеров по количеству стартапов
Международное агентство The Boston Consulting Group опубликовала результаты своего исследования, согласно которому Москва вошла в тройку мировых лидеров по числу стартапов. Столицу России смогли обойти такие города, как Нью-Йорк и Лондон.
Представители BCG отметили, что во время проведения исследовательских работ мегаполисы были оценены по таким параметрам, как наличие необходимой инфраструктуры, объем привлеченных инвестиций и государственная поддержка резидентов технопарков. Известно, что в Москве и в Сеуле имеется одинаковое количество компаний, занятых осуществлением технологических инноваций. В общей сложности, доля данных предприятий в двух городах представлена 19%.
Источник: globalmsk.ru/news/id/19608
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
29.07.1801:22:28
29.07.1802:25:57
29.07.1803:15:55
29.07.1804:07:31
29.07.1808:10:04
29.07.1807:52:31