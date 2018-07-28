Сборная российских школьников продемонстрировала выдающийся результат на международной олимпиаде по физике. Стало известно, что российские участники завоевали пять наград в рамках IPO International Physics Olympiad: одна серебряная медаль и четыре награды высшего достоинства.

Чудо-команда: Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике

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Состав участников российской команды на 49-й Олимпиаде по физике:Захар Яковлев (Санкт-Петербург), Вячеслав Кузнецов, Алексей Шишкин, Григорий Бобков и Станислав Цапаев (все — Москва).В качестве наставника наших ребят выступил доцент Московского физтеха А.А.Воронов.Среди команды наставников — доцент МФТИ М.Н.Осин и ведущий инженер УМЛ (учебно-методическая лаборатория) по работе с одарёнными детьми МФТИ В.А.Шевченко.

Ранее другие российские школьники праздновали успех по результатам выступления на международных олимпиадах по математике и биологии.Минпросвет предлагает встретить успешно выступивших российских ребят. Команда возвращается в Россию завтра — в 15:30, аэропорт Домодедово.