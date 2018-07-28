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Образование

Чудо-команда: Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике

Сборная российских школьников продемонстрировала выдающийся результат на международной олимпиаде по физике. Стало известно, что российские участники завоевали пять наград в рамках IPO International Physics Olympiad: одна серебряная медаль и четыре награды высшего достоинства.

  • Чудо-команда: Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике
  • Чудо-команда: Четыре золота российских школьников на олимпиаде по физике
  •  © topwar.ru

Состав участников российской команды на 49-й Олимпиаде по физике:Захар Яковлев (Санкт-Петербург), Вячеслав Кузнецов, Алексей Шишкин, Григорий Бобков и Станислав Цапаев (все — Москва).В качестве наставника наших ребят выступил доцент Московского физтеха А.А.Воронов.Среди команды наставников — доцент МФТИ М.Н.Осин и ведущий инженер УМЛ (учебно-методическая лаборатория) по работе с одарёнными детьми МФТИ В.А.Шевченко.

Ранее другие российские школьники праздновали успех по результатам выступления на международных олимпиадах по математике и биологии.Минпросвет предлагает встретить успешно выступивших российских ребят. Команда возвращается в Россию завтра — в 15:30, аэропорт Домодедово.

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https://topwar.ru/144946-chudo-komanda-chetyre-zolota-rossiyskih-shkolnikov-na-olimpiade-po-fizike.html

Физика, олимпиада, образование
  • Корбен Далас Корбен Далас
    28.07.1816:19:03

    Думаю что такие талантливые ребята должны пользоваться не меньшей популярностью чем футболисты или спортсмены олимпийцы. Поздравляю с победой, успехов всей команде!   

    #1056299
  • Нет аватара termometrix
    28.07.1816:19:54

    В прошлом году Сборная заняла первое место в общекомандном зачете,в этом году тож здорово,но цель должна быть только одна-первое место и массовое развитие и внедрение элитного олимпиадного движения во всех школах России!

    Поздравляю!

    Отредактировано: termometrix~16:34 28.07.18
    #1056300
  • я свой я свой
    28.07.1816:56:57

    а так то всёпропальщики кричат, что образование загубили, егэ в топку. а тут вона как-медали! молодцы! когда человек стремится к знаниям ему не тупой препод не помеха, ни бестолочи одноклассники.   

    #1056313
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