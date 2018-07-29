Новое здание Нахимовского училища в Санкт-Петербурге построено за 181 день

Военные строители начали активное строительство 1 февраля 2018 года. За 181 день возведен новый корпус — 31 441 м2, реконструирован старый — 9696 м2, отреставрированы фасады и кровля исторического здания — 11436, создан «Нахимовский парк» — 1500 м2.

На площадке, расположенной в районе исторического центра Санкт-Петербурга, по улице Пеньковой, дом 3-5, построен многофункциональный корпус Нахимовского Военно-морского училища на 560 человек, общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Новое шестиэтажное здание училища с небольшим куполом в центре флангами присоединено к старому учебно-казарменному корпусу. Параллельно с основным строительством проведена его глубокая реконструкция: заменены стены и потолочные перекрытия, усилены несущие конструкции, увеличено количество классов, кабинетов и аудиторий, проложены новые инженерные системы.

С момента формирования в 1944 году Нахимовское училище не имело собственной, обособленной территории. Часть занятий нахимовцев проходила в корпусах, находящихся друг от друга на значительном расстоянии.

После реализации проекта легендарная «Нахимовка» впервые в своей истории получила единый архитектурный ансамбль: здание в форме классического каре с плацем для построений и «Нахимовский парк» с открытыми спортивными площадками.

При этом, площадь училища увеличилась в 3 раза до 54 000 м2. Это позволяет создать все условия для качественного обучения воспитанников согласно нормам учреждений полного пансиона. Парк примыкает к внутреннему дворику знаменитого Городского училищного дома Петра Великого, построенного в 1912 году на Петроградской набережной (напротив крейсера «Аврора»). Его передали нахимовцам 74 года назад. Выполнена глубокая реставрация оконных заполнений, фасадов, медной кровли, декоративных элементов дымовых труб и башни флагштока исторического здания — ныне административно-учебного корпуса Нахимовского училища.

Внутри «красных линий» строительной площадки оказалось еще одно историческое инженерное сооружение (1910 года постройки). Резервуар чистой воды (РЧВ) с двумя павильонами на поверхности и подземной емкостью. Два небольших домика — портала наземной части сохранены. Они отреставрированы с восстановлением утраченных декоративных элементов фасадов. Специально для таких «тонких» работ военные строители привлекли опытных реставраторов Санкт-Петербурга. Реставрация павильонов резервуара чистой воды — часть проекта по благоустройству и реконструкции всей улицы Пеньковой (от ул. Мичуринской до Петроградской наб.). Ее обновленный вид будет сочетаться с обликом исторического центра Санкт-Петербурга. На Пеньковой установят 14 фонарей, подобных тем, что на Петроградской набережной, 10 стилизованных скамеек, урны. Как будут жить и учиться нахимовцы В новом многофункциональном корпусе воспитанники каждого курса будут жить на отдельном этаже, в блок-кубриках по 10 человек с уютными комнатами на 2 и 3 спальных места, двумя санузлами, двумя гардеробными и общей гостиной (комнатой отдыха).

Питание организовано в двух столовых: из расчета 560 нахимовцев и 80 преподавателей в одну смену. В каждом зале по две линии раздачи готовой пищи с салат-барами. На 5-ом этаже корпуса размещен спортивный комплекс с 3 залами: гимнастическим, игровым и спортивных единоборств. Закончен ремонт плавательного бассейна и универсального спортивного зала на 1-ом этаже. Площадь внутренней спортивной зоны училища увеличена в четыре раза с 400 до 1 600 м2, а с учетом баскетбольных и футбольных площадок, беговых дорожек и тренажеров на открытом воздухе в семь раз. В ходе ремонта и реконструкции училище оснащено классами информатики, иностранных языков, а также лабораториями физики, химии, биологии с современным оборудованием.

Количество учебных аудиторий возросло с 29 до 43 без учета помещений для преподавателей. Ранее учителя проводили занятия в двух отдельно стоящих зданиях и не имели своих рабочих мест. На первом и втором этажах размещен медицинский пункт со стационаром на 15 коек, физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Особой гордостью Нахимовки стал высокотехнологичный культурно-образовательный комплекс, специально спроектированный для моряков в подкупольном пространстве. В нем разместились: интерактивный класс, библиотека и современная цифровая купольная проекционная система сверхвысокого разрешения, для занятий по астрономии, астронавигации и другим естественным наукам. Значительно расширены возможности изучения географии, истории и физики с использованием образовательных фильмов.