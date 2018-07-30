«Ладога» завершила ходовые испытания

Внимание! Опубликован фоторепортаж о передаче ВМФ фрегата «Адмирал Горшков»!





© Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Опытовое судно «Ладога» проекта 11982 успешно завершило заводские ходовые испытания, которые с 5 июля проходили в акватории Ладожского озера. Теперь опытовому судну предстоят государственные приёмо-сдаточные испытания в Балтийском море, после чего «Ладога» будет передана Балтийскому флоту.

Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» строятся ЛСЗ «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.