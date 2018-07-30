«Ладога» завершила ходовые испытания
Внимание! Опубликован фоторепортаж о передаче ВМФ фрегата «Адмирал Горшков»!
Опытовое судно «Ладога» проекта 11982 успешно завершило заводские ходовые испытания, которые с 5 июля проходили в акватории Ладожского озера. Теперь опытовому судну предстоят государственные приёмо-сдаточные испытания в Балтийском море, после чего «Ладога» будет передана Балтийскому флоту.
Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» строятся ЛСЗ «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1120 т.
Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 1000 миль.
Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции
Судно может нести подводные аппараты различного типа.
30.07.1815:54:23
30.07.1816:03:48 Да и мелких не много заложили — 1 патрульный корабль, 2 МРК и 1 тральщик.
30.07.1817:06:41
30.07.1817:21:37 Сейчас напишу правильную версию!