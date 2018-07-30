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Судостроение и судоходство

«Ладога» завершила ходовые испытания

Внимание! Опубликован фоторепортаж о передаче ВМФ фрегата «Адмирал Горшков»!

  •  © Фото пресс-службы ЛСЗ «Пелла».

Опытовое судно «Ладога» проекта 11982 успешно завершило заводские ходовые испытания, которые с 5 июля проходили в акватории Ладожского озера. Теперь опытовому судну предстоят государственные приёмо-сдаточные испытания в Балтийском море, после чего «Ладога» будет передана Балтийскому флоту.

Опытовые суда «Ладога» и «Ильмень» строятся ЛСЗ «Пелла» для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1120 т.

Главные размерения: длина — 63.8 м, ширина — 10.8 м, осадка — 3.8 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 1000 миль.

Экипаж — 16 человек и 20 членов экспедиции

Судно может нести подводные аппараты различного типа.

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http://www.pellaship.ru/zaversheny-ispitaniya-ladoga-pr-11982-27-12-2017.html

Ленинградская область, Пелла, опытовое судно, 11982, Ладога
  • Нет аватара altman66
    30.07.1815:54:23

    Отлично! Урожайный год. Единственно что огорчает, отсутствие закладки крупных кораблей.

    #1056777
    • A_SEVER A_SEVER
      30.07.1816:03:48

      огорчает, отсутствие закладки крупных кораблей
      Да и мелких не много заложили — 1 патрульный корабль, 2 МРК и 1 тральщик.

      #1056779
  • Нет аватара xitmen
    30.07.1817:06:41

    Не в тему.

    Пресс-служба Министерства промышленной политики Республики Крым сообщила, что 27 июля на СЗ «Море» был подписан акт приема-передачи заказчику рейдового водолазного судна «Водолаз Кузьминых» проекта А160.

    Это первое судно, построенное в Крыму после воссоединения с Россией.

    #1056788
    • A_SEVER A_SEVER
      30.07.1817:21:37

      Это первое судно, построенное в Крыму
      Сейчас напишу правильную версию!    

      #1056792
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