ССЗ «Море» достроил водолазный катер

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22 июля ФГУП «Судостроительный завод «Море» передал ФГБУ «Морская спасательная служба» рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» проекта А160-ЯР. Корпус катера построен на Ярославском судостроительном заводе и осенью 2016 года по внутренним водным путям был переведён в Феодосию для достройки.

Катер «Водолаз Кузьминых» стал вторым судном, достроенным в Крыму после его воссоединения с Россией, ранее в Севастополе на судоремонтном заводе «Персей» было достроено морское судно на подводных крыльях «Севастополь» проекта 23160 «Комета120М».

Судно предназначено для обеспечения подводно-технических работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до 3-х баллов, участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных операциях, обследования дна акваторий, затонувших объектов и гидротехнических сооружений.

Технические характеристики:

Длина наибольшая — 28,07м;

Ширина наибольшая -5,57 м;

Высота борта на миделе — 3 м;

Дедвейт — 9,67 т;

Главный двигатель — DI 16 42M Scania, 2×441 кВт.

Скорость полного хода — 13,7 узл.

В 2010-2012 годах «Морская спасательная служба» уже получила 10 водолазных катеров проекта А160, которые были построены ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (г. Бор).

Фото с сайта morspas.com