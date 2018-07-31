В Москве завершена проходка первого тоннеля метро до станции «Авиамоторная»
В Москве завершилась проходка правого перегонного тоннеля метро длиной 1272 метра между станциями «Лефортово» и «Авиамоторная» строящегося восточного участка Большой кольцевой линии. Тоннель построен с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) Herrenknecht «Любовь», проходка левого перегонного тоннеля продолжается.
Фото с сайта stroi.mos.ru
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