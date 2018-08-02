Кожухотрубчатые водяные холодильники отгружены для ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

ООО «Курганхиммаш» отгрузил партию кожухотрубчатых водяных холодильников в адрес ООО «РН-Комсомольский НПЗ».

Партия водяных холодильников на нагнетании 2-й ступени компрессора подпиточного водорода будут использоваться на Установке гидрокрекинга-гидроочистки комплекса гидрокрекинга «Комсомольского НПЗ».

Диаметр кожуха теплообменных аппаратов составляет 1200 мм с толщиной стенок 48 мм, длина 8400 мм, поверхность теплообмена в процессе эксплуатации каждого холодильника составит 268 м2, а масса более 27 тонн.

Проводимые сейчас компанией ПАО «НК «Роснефть» строительно-монтажные работы на комплексе гидрокрекинга Комсомольского НПЗ, будут завершены в октябре 2019 года. За период 2018-2019 годов будут осуществляться подготовительные и общеплощадочные работы, проведен монтаж металлоконструкций и трубопроводов, обустроены системы вентиляции и КИПиА, осуществлены электромонтажные работы на секции гидрокрекинга-гидроочистки.

Первоначально стоимость строительно-монтажных работ на объекте была оценена в 4,3 млрд. рублей. На данный момент стоимость работ составит 5,585 млрд. рублей. Проектная мощность комплекса составляет 3,65 млн. тонн в год. С его запуском Комсомольский НПЗ увеличит глубину переработки нефти до 95%, объем переработки вырастет до 8 млн. тонн.