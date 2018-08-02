Новая платформа «Окружная» Савеловского направления МЖД

Новая платформа «Окружная» приняла первых пассажиров 22 июля. На этой территории построен крупный транспортно-пересадочный узел «Окружная», объединяющий платформы МЦК, Савеловского направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

В настоящее время в Москве строятся еще 6 ТПУ, связанных с пересадкой с радиальных направлений железной дороги на МЦК. «Они будут построены до конца следующего года, таким образом, МЦК будет работать полноценно с учетом полной интеграции с радиальными направлениями железной дороги