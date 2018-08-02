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Новая платформа «Окружная» Савеловского направления МЖД

  •  © stroi.mos.ru

Новая платформа «Окружная» приняла первых пассажиров 22 июля. На этой территории построен крупный транспортно-пересадочный узел «Окружная», объединяющий платформы МЦК, Савеловского направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

В настоящее время в Москве строятся еще 6 ТПУ, связанных с пересадкой с радиальных направлений железной дороги на МЦК. «Они будут построены до конца следующего года, таким образом, МЦК будет работать полноценно с учетом полной интеграции с радиальными направлениями железной дороги

  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © stroi.mos.ru
  •  © s16.stc.all.kpcdn.net

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https://stroi.mos.ru/news/sobianin-otkryl-novuiu-zhielieznodorozhnuiu-platformu-okruzhnaia

Москва, МЖД
  • Великоросс Великоросс
    02.08.1813:03:13

    Официальное открытие 2 августа платформы «Окружная"

    •  © s12.stc.all.kpcdn.net

    Отредактировано: Великоросс~16:48 02.08.18
    #1057457
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