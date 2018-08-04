Реконструкция восточной половины станции метро «Багратионовская»:



© Фото Александра Попова

Реконструкция западной половины станции метро «Филёвский парк»:



© Фото Александра Попова

В Москве продолжается масштабная реконструкция Филёвской линии метро. В ходе поэтапной реконструкции производится полная замена существующих платформ и вестибюлей станций на новые, причём впервые такие серьёзные работы производятся в условиях действующего метро.

Фото Александра Попова (russos)