Реконструкция Филёвской линии метро
Реконструкция восточной половины станции метро «Багратионовская»:
Реконструкция западной половины станции метро «Филёвский парк»:
В Москве продолжается масштабная реконструкция Филёвской линии метро. В ходе поэтапной реконструкции производится полная замена существующих платформ и вестибюлей станций на новые, причём впервые такие серьёзные работы производятся в условиях действующего метро.
Фото Александра Попова (russos)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!