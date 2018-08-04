Добавить статью
Фотофакты

Реконструкция Филёвской линии метро

Реконструкция восточной половины станции метро «Багратионовская»:

  •  © Фото Александра Попова

Реконструкция западной половины станции метро «Филёвский парк»:

  •  © Фото Александра Попова

В Москве продолжается масштабная реконструкция Филёвской линии метро. В ходе поэтапной реконструкции производится полная замена существующих платформ и вестибюлей станций на новые, причём впервые такие серьёзные работы производятся в условиях действующего метро.

Фото Александра Попова (russos)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, метро, Филёвская линия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,