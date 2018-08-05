Экологический взвод Северного флота на острове Котельный работает с опережением графика

Военнослужащие управления материально-технического обеспечения Северного флота, продолжают очистку острова Котельный архипелага Новосибирские острова от металлолома в составе экологического взвода.

За четыре недели работ они собрали, спрессовали и подготовили к отправке на материк около 176 тонн металлолома. Это 34 тысячи 200-литровых металлических бочек (136 тысяч тонн) и 40 тысяч тонн металлического лома оставшегося на острове ещё с советских времен.

Экологическое подразделение приступило к работам в начале июля. В 2018 году согласно заданию военнослужащим Северного флота необходимо собрать для утилизации около 300 тонн металлолома.

Планируется, что работа экологического взвода по очистке острова Котельный от металлолома продлится до сентября. Собранный ими мусор будет вывезен как силами Северного флота, так и специально зафрахтованными судами в период летней навигации по Северному морскому пути.

Аналогичная работа по очистке Арктики от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях — на острове Средний архипелага Северная Земля, островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.