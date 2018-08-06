Ирбитский мотоциклетный завод начал выпуск мотоциклов, соответствующих стандарту Евро-5

Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области начал выпускать мотоциклы, соответствующие стандарту Евро-5, сообщил исполняющий обязанности директора завода Георгий Курмачев.

«В этом году мы сертифицировались в Европе по стандарту Евро-5, а до этого выпускали мотоциклы по стандарту Евро-4. Это экологический стандарт, определяющий норму токсичности», — сказал он.

Курмачев добавил, что для перехода на новый стандарт специалисты завода должны были доработать двигатель выпускаемых машин. На это предприятию понадобилось около года. В результате количество вредных выбросов в атмосферу сократилось.

Ирбитский мотоциклетный завод — это единственный в России мотоциклетный завод полного цикла. Ежегодно он производит 1,2 тыс. мотоциклов, 90% продукции идет на экспорт — не только в страны Европы, но и Азии, Австралии, Африки, Южной и Северной Америки.

Использование низкокачественного топлива в Европе ограничено с 2009 года из-за серьезного негативного влияния на окружающую среду. Стандарт Евро-5 предполагает пятикратное снижение в топливе сернистых соединений, а также уменьшение токсичности выхлопных газов.