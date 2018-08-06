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Производство

Ирбитский мотоциклетный завод начал выпуск мотоциклов, соответствующих стандарту Евро-5

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Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области начал выпускать мотоциклы, соответствующие стандарту Евро-5, сообщил исполняющий обязанности директора завода Георгий Курмачев.

«В этом году мы сертифицировались в Европе по стандарту Евро-5, а до этого выпускали мотоциклы по стандарту Евро-4. Это экологический стандарт, определяющий норму токсичности», — сказал он.

Курмачев добавил, что для перехода на новый стандарт специалисты завода должны были доработать двигатель выпускаемых машин. На это предприятию понадобилось около года. В результате количество вредных выбросов в атмосферу сократилось.

Ирбитский мотоциклетный завод — это единственный в России мотоциклетный завод полного цикла. Ежегодно он производит 1,2 тыс. мотоциклов, 90% продукции идет на экспорт — не только в страны Европы, но и Азии, Австралии, Африки, Южной и Северной Америки.

Использование низкокачественного топлива в Европе ограничено с 2009 года из-за серьезного негативного влияния на окружающую среду. Стандарт Евро-5 предполагает пятикратное снижение в топливе сернистых соединений, а также уменьшение токсичности выхлопных газов.

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Свердловская область, Ирбитский мотоциклетный завод
  • Alex M Alex M
    06.08.1820:03:12

    А что-нибудь типа спортивных японских мотиков не планируют? Там всего-то для начала дизайн сменить, скопировать японскую модуль внешне. Пусть внутри это тот же урал, но тем не менее.

    #1058258
    • Нет аватара Denis_Ekb
      06.08.1820:24:02

      А зачем? Японские мотоциклы никогда не были эталоном, да и рынок у нас отсутствует.

      #1058265
  • Муза Рубацкая Муза Рубацкая
    06.08.1820:38:42

    Ирбитский мотоциклетный завод начал выпуск мотоциклов, соответствующих стандарту Евро-5

    Это и есть на фотке один из тех мотоциклов, объявленных в заголовке?   

    #1058268
  • Нет аватара termometrix
    06.08.1820:47:05

    Классика    

    #1058270
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