Строительство Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство автомобильного Фрунзенского моста через реку Самара.

После очередного этапа надвижки аванбек строящегося моста достиг 6-й опоры (всего их 8):



© Фото из открытых источников

Во время 9-го этапа надвижки пролётное строение моста длиной 536 метров и весом 7465 тонн было сдвинуто на 81 метр в сторону правого берега реки. Ещё 2 этапа надвижки, и пролётное строение моста займёт проектное положение!

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/q7F1y1nndz4