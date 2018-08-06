Кого Россия кормит зерном? (часть 2: кукуруза и ячмень)

Вторая часть анализа значимости российского зерна в мире, где мы рассмотрим кукурузу и ячмень. Да, оба вида — это главным образом кормовое зерно. Но и скот, и рыба, которых кормят ими, в основном потом идут в пищу. Так что сути вынесенного в заголовок вопроса это не противоречит.

Первая часть была посвящена второстепенным злакам — рису, просу, гречихе, сорго, ржи. Такой состав вызвал немалые дискуссии, поэтому внесём ясность: с точки зрения масштабов российского производства и экспорта есть ключевая культура — пшеница и две важные — ячмень и кукуруза, все остальные — второстепенные. Справочно: в мировом производстве есть 3 ключевых зерновых культуры (пшеница, рис и кукуруза), в мировой торговле — 2 ключевые (пшеница, кукуруза) и 2 второстепенные (рис, ячмень). Так что как бы мы не любили гречку и овсяные хлопья — это нишевой продукт.





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Немного методологии

Географию российского экспорта мы анализируем, сравнивая наши данные и статистику стран-партнёров. В зерновом экспорте России достаточно широко представлены страны-посредники (Латвия, ОАЭ, Ливан и др.), поэтому, чтобы не писать про 200%-ное покрытие Россией импорта какой-нибудь страны, мы пошли более трудоёмким, но более корректным (и более интересным!) путём. Соответственно, в одних случаях по странам приведены данные российской статистики, в других — статистика самой страны.

Кукуруза

Кукуруза — новая для России экспортная культура, крупные поставки начались только в 2012 г. Однако последние два года мы входили в шестёрку ведущих экспортёров, хоть и с не очень большой долей (3,5%).

Основные направления российского экспорта кукурузы — Ближний Восток и АТР, важное — Европа, существенный вес также имеет СНГ. На уровне стран ключевые импортёры — Республика Корея, Иран, Турция и Вьетнам (с 2017 г.).

На Ближнем Востоке российская кукуруза играет заметную роль, прежде всего в Восточном Средиземноморье. Так, Турция стабильно ввозит из России более половины импорта, такой же показатель у Сирии, у Ливана на Россию приходится 20-40%. При этом поставки в Турцию и Ливан по российской статистике значительно больше: разница идёт в Сирию и некоторые другие страны региона. По Сирии же мы приводим только видимый объём поставок, но реально российский экспорт значительно больше, как и его значимость для страны.

Для Ирана, ставшего сейчас одним из главных импортёров российской кукурузы, наша значимость остаётся скромной: 12%, что связано с очень большим общим объёмом импорта этой страны.

В АТР поставки из России идут главным образом в Республику Корею и Вьетнам, но, несмотря на большой масштаб, для этих стран значимость России только 10%. Существенные объёмы сейчас отгружаются и в Японию, но для крупнейшего мирового импортёра вклад России — 1%.

В Европе главный наш региональный покупатель — Нидерланды, но у них доля России никогда не превышала 10%. Зато у некоторых второстепенных или небольших импортёров роль России более заметна: к первым относится Греция (20-30%), ко вторым — Латвия (почти до 100%), Дания (30-40%), Литва, Швеция (по 20-30%).

Большую значимость российская кукуруза имеет для Закавказья: почти 100% импорта Азербайджана, Грузии и Армении.

Заметные поставки в последние годы ведутся в Африку, причём не только в привычную для нас Северную (10-20% импорта Ливии), но и в Тропическую: Кения, Зимбабве, Нигерия, Гана и др., хотя доля России в этих странах обычно не более 10%.





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Ячмень

Россия с начала 2000-х гг. стабильно входит в группу ведущих экспортёров ячменя. Позиции отдельных стран в этой группе каждый год меняются — из-за нестабильности урожаев. В 2017 г. Россия заняла 4-е место (12% мирового экспорта).

Главный рынок сбыта российского ячменя — традиционно Ближний Восток, второй по значимости — Северная Африка, небольшие поставки осуществляются в Европу и СНГ.

На Ближнем Востоке мы снабжаем ячменём в первую очередь Саудовскую Аравию — крупнейшего мирового импортёра (хотя пару раз в последние годы она уступала Китаю). В зависимости от наших возможностей, в Аравию уходит от 1,5 до 3 млн т ячменя, для неё это 1/5 — 1/3 импорта.

Второй ключевой покупатель российского ячменя — Иран. Поставки туда растут, достигнув в 2017 г. 1,2 млн т, что составило около половины всех отгрузок в эту страну.

Крупные закупки (по меркам ячменного рынка) осуществляют Иордания, Сирия, Кувейт, Турция, Ливан, Израиль, ОАЭ — правда, не все регулярно, но это специфика рынка. При наличии крупных поставок из России их роль для указанных стран составляет от 20 до 70%. Реальные поставки в Сирию, скорее всего, раза в два больше приведённых в таблице чисел, и наша значимость порядка 90%. В 2017 г. значительным импортом впервые отметился Катар.

Также Россия обеспечивает почти 100% импорта ячменя странами Закавказья (главный покупатель — Азербайджан) и Казахстана, хотя это небольшие величины. Довольно регулярно российский ячмень стал доплывать и до Японии, обеспечивая до 5% её импорта.





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Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map, UN COMTRADE и ФАО.