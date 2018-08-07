Работа над проектом «Северный поток — 2», несмотря на все политические сложности, идет по плану, заявил финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров «Газпрома» по проекту) Кристофер Дельбрюк.

«Укладка первых труб в Германии <…> началась в конце июля», — сказал он во время телефонной конференции.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас на борту судна Castoro 10 трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока — 2» с морской частью нового газопровода.

«Одновременно идут подготовительные работы в водах Финляндии и Швеции», — добавили в компании.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании и России.