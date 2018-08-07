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Запись В Германии началась укладка первых труб «Северного потока — 2» перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 07.08.2018 19:10

по причине: Запись уже опубликована

Российские проекты за рубежом

В Германии началась укладка первых труб «Северного потока — 2»

  •  © russiagoodnews.ru

Работа над проектом «Северный поток — 2», несмотря на все политические сложности, идет по плану, заявил финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров «Газпрома» по проекту) Кристофер Дельбрюк.

«Укладка первых труб в Германии <…> началась в конце июля», — сказал он во время телефонной конференции.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас на борту судна Castoro 10 трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока — 2» с морской частью нового газопровода.

«Одновременно идут подготовительные работы в водах Финляндии и Швеции», — добавили в компании.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании и России.

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http://russiagoodnews.ru/2018/08/07/v-germanii-nachalas-ukladka-pervyh-trub-severnogo-potoka-2/

Северный поток, Германия, газопровод, газпром
  • Human RS Human RS
    07.08.1818:26:59

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1058503
  • Нет аватара Инженер2015
    07.08.1819:10:39

    Осталось получить согласие от Дании и России.

    А что будет, если Россия возьмет и не даст согласие?    

    #1058521
    • dima ivanov dima ivanov
      07.08.1819:50:51

      а миллеру дадут звание --- ГЕРОЙ УКРАИНЫ

      #1058528
  • Natiksoldatik Natiksoldatik
    07.08.1820:06:20

    •  © Фото из открытых источников

    #1058536
  • dima ivanov dima ivanov
    07.08.1820:15:22

    немцы --- видя,что происходит на украине --- решили параллельно начать стройку, встреча кораблей укладчиков произойдет у острова готланд

    #1058540
  • Нет аватара mrrhyde
    07.08.1820:51:40

    А Россия такая взяла и не дала разрешение на строительство…    

    Отредактировано: mrrhyde~20:51 07.08.18
    #1058551
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