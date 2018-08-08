Беспилотники «Калашникова» применяются для поиска отработавших ступеней ракет-носителей

В рамках контракта с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Госкорпорации Роскосмос беспилотные системы, выпускаемые компанией ZALA AERO концерна «Калашников», приступили к поиску отработавших ступеней ракет на космодроме Восточный в Амурской области и Республике Саха (Якутия).

До недавнего времени для поиска отработавших ступеней ракет-носителей использовались пилотируемые вертолеты. Такой способ обнаружения отделившихся частей, которые потенциально могут нанести вред окружающей среде, является затратным и занимает значительное время. Кроме того, поиск осложняется большими территориями района падения и суровым климатом — сильными ветрами и низкими температурами.

Применение беспилотных комплексов ZALA 421-16Е, ZALA 421-16E2 увеличило эффективность и сократило время поисков в несколько раз. С точки зрения безопасности беспилотное воздушное судно также имеет неоспоримые преимущества, так как исключен риск падения воздушного судна с экипажем в сложных погодных метеоусловиях.

В дневное время видеокамера с 60-кратным оптическим увеличением позволяет операторам детально рассмотреть место падения и характер обломков, точно указать координаты для наземной поисковой группы. Параллельно в районе падения проводится аэрофотосъемка каждого квадрата площади фотокамерой в 42 Мп, чтобы исключить вероятность нахождения в этой зоне необнаруженных фрагментов ракеты-носителя.

Тепловизионная съемка дает возможность вести поиск в ночное время, а специальный режим «Изотерма» помогает быстро и точно обнаружить объекты в заданном температурном диапазоне.

Специалисты компании ZALA AERO обладают большим опытом, так как с 2011 года беспилотники ZALA AERO применяются на космодроме Байконур.