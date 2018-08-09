Чувашский «Промтрактор-Промлит» восстанавливает производство

Сложная ситуация на «Тракторных заводах» сложилась несколько лет назад, производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. В рамках программы финансового оздоровления концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБ в декабре 2016 года, были выделены 5,75 млрд рублей. В конце 2017 года принято решение о переходе предприятий концерна под управление госкорпорации «Ростех».

По словам гендиректора завода Юрия Костромичёва, рост спроса в автомобильной промышленности и железнодорожном транспорте позволил предприятию увеличить объемы производства — в первом полугодии 2018 г. предприятие выпустило продукции на 800 млн руб., что почти в полтора раза больше аналогичного показателя за шесть месяцев 2017 г.

Целевой план производства, утвержденный на текущий год, предусматривает выпуск продукции на 4 млрд. рублей.

«Завод на три года укомплектован заказами, может работать на полную мощность. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 160 тыс. тонн товарной продукции в год», — сообщает пресс-служба.

Генеральный директор ООО «Промтрактор-Промлит» заметил, что в ближайшие месяцы завод должен выйти на безубыточное производство. На сегодняшний день завод испытывает дефицит кадров.

В июле на работу принято 100 сотрудников. Для стабильной работы и выполнения намеченных объемов производства до конца года планируется принять на работу порядка 800 человек. — Сегодня на Промлите востребованы огнеупорщики, обрубщики, стерженщики машинной формовки формовщики машинной формовки, земледелы, сборщики форм, термисты, электрогазосварщики, фрезеровщики, сверловщики, зуборезчики, токари, электромонтеры по ремонту оборудования и многие другие рабочие специальности, — рассказывает директор по работе с персоналом и хозяйственному обслуживанию ООО «Промтрактор-Промлит» Наталия Герасимова

Основной продукцией ООО «Промтрактор-Промлит» является крупное и среднее литье железнодорожного назначения, чугунное и стальное литье для автомобильной и тракторной промышленности.