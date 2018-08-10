«НЕФАЗ» начал производство нового полуприцепа

На «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» в Башкирии, освоен выпуск новой модели магистрального полуприцепа шторной конструкции, который обеспечивает эффективную перевозку грузов на большие расстояния.

Как рассказали специалисты Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», по своим характеристикам новый прицеп не уступает моделям ведущих европейских брендов, а по цене сегодня является одним из самых выгодных предложений на рынке магистральных полуприцепов. Полуприцеп НЕФАЗ-93341-0600200-08 позволяет повысить эффективность грузоперевозок — его грузоподъёмность достигает 32 тонн, а объём платформы составляет 91 кубометр, за счёт чего возможна транспортировка 33 стандартных европаллет.

Рама полуприцепа представляет собой облегчённую стальную конструкцию. Платформа имеет жёсткую переднюю металлическую стенку с противоударной защитой, боковые борта в виде трёх стоек с деревянными перекладинами и задние распашные двери. Пол платформы выполнен из бакелизированной фанеры толщиной 30 мм. Легкоразборный каркас тента обеспечивает высокую прочность при низкой массе.

Шторная конструкция позволяет минимизировать время загрузки и выгрузки, а также облегчить труд водителя. Боковины и крыша полуприцепа сдвигаются без разборки конструкции, именно поэтому такой вариант называется шторный. Причем, боковой тент и крышу можно сдвинуть как одновременно, так и по отдельности. Учитывая, что в задней части полуприцепа установлены распашные двери, полуприцеп НЕФАЗ-93341-0600200-08 становится универсальным средством перевозки — его можно загружать сзади, сбоку и сверху. Сдвинув только крышу, полуприцеп можно загрузить или разгрузить при помощи крана. А при загрузке через задние двери погрузчик может заехать прямо внутрь полуприцепа.

Полуприцеп оснащён осями фирмы Valx (Голландия) на пневматической подвеске Weweler с подъёмной передней осью, которая позволяет экономить топливо и повысить ресурс шин при езде с неполной загрузкой. Рабочая тормозная система полуприцепа пневматическая, с барабанными тормозными механизмами, оснащена системой ЕBS. Под заказ полуприцеп можно оснастить и дисковыми тормозными механизмами. На раме полуприцепа установлены пластиковый инструментальный ящик и корзина на два запасных колеса. В качестве дополнительной опции доступен умывальник с ёмкостью для жидкого мыла.

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колёсной формулой 4×2 и высотой ССУ 1150 мм. Идеальным вариантом является автопоезд в составе магистрального полуприцепа НЕФАЗ-93341-0600200-08 и седельного тягача КАМАЗ-5490.