Строительство танкера «Юрий Кучиев»





© Фото из открытых источников

Верфь «Arctech Helsinki Shipyard» (принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») продолжает строительство танкера-газовоза ледового класса «Юрий Кучиев», предназначенного для греческой судоходной компании «Dynacom Tankers Management Ltd». Судно с заводским номером 515 было заложено 27 июля 2017 года. Кормовая часть танкера построена в Хельсинки и в настоящий момент готовится к стыковке с носовой частью судна, построенной в Хорватии.





© Рендер с сайта arctech.fi

Передача танкера заказчику намечена на 2018 год, после чего он будет использован для доставки СПГ компании «НОВАТЭК» с полуострова Ямал.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 229 м, ширина — 32.5 м, осадка — 12 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт

Танкер-челнок спроектирован для работы в суровых условиях Арктики, судно имеет ледовый класс Arc7 и способно самостоятельно преодолевать льды толщиной до 1,8 метра.

Транспортировка носовой части танкера:



© Фото с сайта shipspotting.com

Фото с сайтов shipspotting.com и arctech.fi