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Фотофакты

Строительство танкера «Юрий Кучиев»

  •  © Фото из открытых источников

Верфь «Arctech Helsinki Shipyard» (принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») продолжает строительство танкера-газовоза ледового класса «Юрий Кучиев», предназначенного для греческой судоходной компании «Dynacom Tankers Management Ltd». Судно с заводским номером 515 было заложено 27 июля 2017 года. Кормовая часть танкера построена в Хельсинки и в настоящий момент готовится к стыковке с носовой частью судна, построенной в Хорватии.

  •  © Рендер с сайта arctech.fi

Передача танкера заказчику намечена на 2018 год, после чего он будет использован для доставки СПГ компании «НОВАТЭК» с полуострова Ямал.

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 229 м, ширина — 32.5 м, осадка — 12 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт

Танкер-челнок спроектирован для работы в суровых условиях Арктики, судно имеет ледовый класс Arc7 и способно самостоятельно преодолевать льды толщиной до 1,8 метра.

Транспортировка носовой части танкера:

  •  © Фото с сайта shipspotting.com

Фото с сайтов shipspotting.com и arctech.fi

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Arctech Helsinki Shipyard, ледокольное судно, танкер, Финляндия, ОСК, Юрий Кучиев
  • exhausted1987 exhausted1987
    10.08.1822:17:17

    Скорее бы новая Звезда заработала по танкерной теме.

    Хотя, если по половине судна на разных верфях строить, то можно, наверно, и на существующих мощностях в России.

    #1059388
    • A_SEVER A_SEVER
      10.08.1822:22:06

      Скорее бы новая Звезда заработала по танкерной теме
      Первый танкер могут заложить уже в сентябре.

      Вопрос в том, сколько его будут строить…

      #1059390
      • moskovskiy-310 moskovskiy-310
        11.08.1806:32:37

        Вопрос только в том,сколько его будут строить…

        Так может тогда и вообще не стоит огород городить? Понапокупать в разных хельсинках таких верфей и строить там? А на СУНе приписывать,что 100% принадлежит какому-нибудь ротенбергу-тимченко. И все,и сделано у нас и проблем со сроками строительства не будет. Подумаешь,что тысячи российских инженеров и работяг останутся без работ. РосСтат в очередной раз методику подсчета подменяет и окажется,что нищих в России нет. Ровно как это ведомство считало минусовые показатели рос.экономики,а после подчинения МЭРу вдруг все сразу в плюсы поперло

        #1059422
        • A_SEVER A_SEVER
          11.08.1807:26:56

          Понапокупать в разных хельсинках таких верфей

          Увы, ОСК наоборот продаёт 50% акций AHS, «Юрий Кучиев» вероятно станет последним заказом, построенным в тот период, когда завод целиком принадлежал ОСК.

          приписывать,что 100% принадлежит какому-нибудь ротенбергу-тимченко
          ОСК это государственная компания.
          тысячи российских инженеров и работяг останутся без работ
          Не знаю кто остался без работы, но пока строящийся СК «Звезда» не может набрать необходимое количество квалифицированного персонала.

          Отредактировано: A_SEVER~07:30 11.08.18
          #1059428
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    11.08.1806:25:37

    Корма в Финляндии,нос в Хорватии. Судно для Греции…по-моему в самолёте Боингов и Аэрбасов больше НАШЕГО,чем тут. «-"

    #1059421
  • DV DV
    11.08.1807:23:53

    А почему грекам? В Совкомфлот не судьба его передать???

    #1059427
    • A_SEVER A_SEVER
      11.08.1807:35:44

      А почему грекам?
      Они заказали постройку судна.
      В Совкомфлот не судьба его передать?
      Для Совкомфлота сейчас строятся 6 танкеров (в т.ч. 1 газовоз) в Южной Корее.

      #1059430
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