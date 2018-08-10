Строительство танкера «Юрий Кучиев»
Верфь «Arctech Helsinki Shipyard» (принадлежит «Объединённой судостроительной корпорации») продолжает строительство танкера-газовоза ледового класса «Юрий Кучиев», предназначенного для греческой судоходной компании «Dynacom Tankers Management Ltd». Судно с заводским номером 515 было заложено 27 июля 2017 года. Кормовая часть танкера построена в Хельсинки и в настоящий момент готовится к стыковке с носовой частью судна, построенной в Хорватии.
Передача танкера заказчику намечена на 2018 год, после чего он будет использован для доставки СПГ компании «НОВАТЭК» с полуострова Ямал.
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 229 м, ширина — 32.5 м, осадка — 12 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 22 МВт
Танкер-челнок спроектирован для работы в суровых условиях Арктики, судно имеет ледовый класс Arc7 и способно самостоятельно преодолевать льды толщиной до 1,8 метра.
Транспортировка носовой части танкера:
Фото с сайтов shipspotting.com и arctech.fi
10.08.1822:17:17
10.08.1822:22:06 Первый танкер могут заложить уже в сентябре.
11.08.1806:32:37
11.08.1807:26:56
11.08.1806:25:37
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11.08.1807:23:53
11.08.1807:35:44 Они заказали постройку судна. Для Совкомфлота сейчас строятся 6 танкеров (в т.ч. 1 газовоз) в Южной Корее.