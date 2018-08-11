В Орловской области открыт реконструированный Беломестненский мост в Ливнах

Ремонт моста через реку Сосна в Ливнах был начат в 2015 году. Дважды на объекте менялся подрядчик. Изначально мост планировали сдать в середине 2017 года, но затем сроки неоднократно переносились.

Беломестненский мост эксплуатировался более 50 лет, но ни разу не ремонтировался капитально. В ходе реконструкции мост расширили до четырех полос, все опоры отливались заново, были установлены ограждения с символикой города — куропаткой. Стоимость работ превысила 263 млн рублей.

Работы по завершению реконструкции моста проводились в рамках реализации губернаторских программ «Стандарт дорожных работ. Объемы и качество» и «Инфраструктурные объекты».