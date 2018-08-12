Эти люди действуют, а не ноют. Поддержите их

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/l8DLee2Zkdg

В этом выпуске мы впервые отошли от традиции и полностью посвятили его людям, которые на своих местах сделали что-то полезное для общества, начав без помощи государства. Таких людей в нашей стране очень много, но их истории обычно проходят малозамеченными в региональной прессе. Это обидно, ведь рассказывая о хороших делах простых людей широкой аудитории, мы вдохновляем зрителей на новые дела и так меняем жизнь к лучшему. Приятного просмотра!