В Карелии в свой первый рейс отправился вертолет санавиации
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QQUfmciQ8Qs
В свой первый рейс отправился новый вертолет санавиации. Он будет летать в удаленные и труднодоступные районы Карелии. Специально для таких полетов на второе полугодие выделено почти 27 млн. рублей, в том числе более 21 млн.рублей — из федерального бюджета. Подробности в сюжете ГТРК «Карелия».
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- Великоросс
- 12.08.201820:14
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12.08.1822:07:08