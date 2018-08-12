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В Карелии в свой первый рейс отправился вертолет санавиации

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/QQUfmciQ8Qs

В свой первый рейс отправился новый вертолет санавиации. Он будет летать в удаленные и труднодоступные районы Карелии. Специально для таких полетов на второе полугодие выделено почти 27 млн. рублей, в том числе более 21 млн.рублей — из федерального бюджета. Подробности в сюжете ГТРК «Карелия».

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http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/07/0718_06.html

Карелия, санитарная авиация
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