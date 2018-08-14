Добавить статью
Транспорт и логистика

Новая LADA Granta — старт производства

Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

В Тольятти стартовало производство нового семейства Lada Granta, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Пережившая смену имиджа модель будет представлена в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Напомним, что ранее вазовцы раскрыли внешность только седана.

  •  © www.lada.ru

Стоит отметить, что самая доступная модель марки Lada вполне удачно примерила образ «Весты». Так, линейка Granta выделяется абсолютно новой передней частью кузова, выполненной в так называемом «икс-стиле».

Теперь передние фары на темной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «иск-графика» выделена хромированными вставками в форме бумерангов. А вот двери, передние и задние крылья остались старыми.

Несмотря на то, что производитель распространил только изображения экстерьера, модернизация также затронет и салон — там должна появится новая панель приборов, снимки котрой на днях утекли в Сеть.

  •  © www.lada.ru

Судя по ним, дизайн приборной панели новых «Грант» будет выполнен в духе последних моделейLada. В центре появится дисплей, на который будет выводиться информация о времени, температуре двигателя, сведения об уровне топлива, а также другие показатели. Кроме того, в интерьере будет подкорректирована архитектура центральной консоли — блок дефлекторов вентиляции переедет наверх, а над панелью появится дополнительный отсек для мелочей.

В остальном кардинальные изменения не предвидятся. Ожидается, что под капотом останутся прежние моторы рабочим объемом 1,6 и 1,8 л мощностью от 87 до 114 л.с.

В продажу обновленное семейство поступит, скорее всего, уже этой осенью. Цены на обновленные «Гранты» пока не называются, но в беседе с «Авто Mail.Ru» один из дилеров марки предположил, что стоит ориентироваться на цену около 450 000 рублей или даже чуть ниже.

 https://auto.mail.ru/arti...go_semeistva_lada_granta/ 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.lada.ru/press-releases/115303.html

АвтоВАЗ, Lada, Гранта
  • Вадим Варенцов Вадим Варенцов
    14.08.1815:52:35

    Содержание статьи не соответствует разделу сайта или переместите или удалите это ж не закупка транспорта, а производство

    #1060103
  • Нет аватара Solncevorot
    14.08.1817:46:41

    А Калины больше не будет?

    #1060155
    • Нет аватара AlexCrazy
      14.08.1817:53:53

      пока есть общая база калина\гранта они будут выпускаться. тем более калина позиционируется как самый дешманский автомобиль — хотя калина то и не особо дороже.

      я не знаю статистику продаж, но думаю что калина больше всего продается в кузове хетч и сарай, гранта скорее всего в кузове седан — потому они скорее дополняют друг друга.

      #1060161
      • Нет аватара Solncevorot
        14.08.1818:04:21

        Самой дешевой считается Гранта. По сути одна и та же машина — Калина, Гранта. Если Гранта появляется в кузовах Калины, то какой смысл выпускать собственно Калины?

        Мне кажется, сейчас в модельном ряде Лады не хватает только полноценного С-класса (после триумфа Весты вполне можно замахиваться) и новой Нивы (модный городской кроссовер). А дальше надо плотно заниматься собственными КПП и деталями интерьера, чтобы повысить привлекательность. У корейцев вся эта пластмасса в салоне и электроника куда более приятная наощупь, а это зачастую имеет решающее значение для покупателя (ну вот такие вот покупатели, выбирают машину по критериям комфорта и уюта).

        #1060166
        • Нет аватара AlexCrazy
          14.08.1818:36:52

          я говорю что у этой самой старой вазовской базы спрос разный на разные кузова — то что одна модель называется гранта другая калина это особо ничего не меняет для производителя. в современном миру рулят автопроизводители у которых огромный выбор кузовов и комплектаций, а так же маркетингоых разделений классов — посмотрите на тот же мерседес — не так много у них железа зато количество кузовов и моделей одно из самых больших в миру. Маркетинг рулед потому нет ниего страшного продавать по сути одинаковые авто в разной обертке — западные производители этот этап давно прошли в юговосточной азии это так же успешно приняли на вооружение и только мы до последнего упираемся производить на одной платформе много моделей.

          По поводу с класса — он есть в стратегии развития концерна — то есть платформа будет создана либо импортированна. Скорее будет как обычно гибрид. Относительно кроссовера новой нивы в утилитарном понятии этой марки не будет — это настолько малая ниша что никому не упала. А вот кроссовер что-то на подобии дастера таки будет. Тут понимать надо главное хотим свою модель (платформу) необходимо создавать свои узлы и агрегаты со своей локализацией иначе смысла выпускать свое нет — оно будет дороже того-же дастера - и в концерне все это прекрасно понимают. На той же платформе весты можно налепить еще моделей — тот же кроссовер, но не внедорожник как нива — что-то подобное дастеру да возможно, но все же дастер это гибрид в\с класса — ну и цена как бы соответствует особенно это заметно в нормальных внедорожных комплектациях

          #1060174
          • Нет аватара Solncevorot
            14.08.1818:42:51

            О чем и речь. Выше написали, что Калины больше не будет. Иначе бы вышла ситуация, когда одну и ту же машину продают под разными названиями на одном и том же рынке. А жопы разные для одной и той же модели автомобиля, конечно, нужны.

            Новая Нива на платформу Дастера — это отлично, это то, что сейчас требует покупатель. Своя база или чужая — до лампочки. Пусть будет хорошая машина на базе Дастера. Старую Ниву с конвейера, надеюсь, не снимут. Свой кусок хлеба она отрабатывает, и пусть ниша небольшая, но процесс отработан и дополнительных вливаний и ресурсов не требует, и пока он приносит прибыль, должен жить. И, судя по всему, быть этому еще долго.

            #1060175
    • Денис Демидович Денис Демидович
      14.08.1818:12:54

      Калины больше не будет, семейства объединяют под общим рестайлингом. Думаю что после запуска это будет самый продаваемый авто в России.

      #1060170
  • Нет аватара Захарка
    14.08.1818:28:05

    Уррраааааааа! Наконец-то нормальный дизайн кузова для «гранаты» сделали!

    #1060172
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,