Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

В Тольятти стартовало производство нового семейства Lada Granta, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Пережившая смену имиджа модель будет представлена в четырех типах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Напомним, что ранее вазовцы раскрыли внешность только седана.

Стоит отметить, что самая доступная модель марки Lada вполне удачно примерила образ «Весты». Так, линейка Granta выделяется абсолютно новой передней частью кузова, выполненной в так называемом «икс-стиле».

Теперь передние фары на темной глянцевой подложке вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «иск-графика» выделена хромированными вставками в форме бумерангов. А вот двери, передние и задние крылья остались старыми.

Несмотря на то, что производитель распространил только изображения экстерьера, модернизация также затронет и салон — там должна появится новая панель приборов, снимки котрой на днях утекли в Сеть.

Судя по ним, дизайн приборной панели новых «Грант» будет выполнен в духе последних моделейLada. В центре появится дисплей, на который будет выводиться информация о времени, температуре двигателя, сведения об уровне топлива, а также другие показатели. Кроме того, в интерьере будет подкорректирована архитектура центральной консоли — блок дефлекторов вентиляции переедет наверх, а над панелью появится дополнительный отсек для мелочей.

В остальном кардинальные изменения не предвидятся. Ожидается, что под капотом останутся прежние моторы рабочим объемом 1,6 и 1,8 л мощностью от 87 до 114 л.с.

В продажу обновленное семейство поступит, скорее всего, уже этой осенью. Цены на обновленные «Гранты» пока не называются, но в беседе с «Авто Mail.Ru» один из дилеров марки предположил, что стоит ориентироваться на цену около 450 000 рублей или даже чуть ниже.

https://auto.mail.ru/arti...go_semeistva_lada_granta/