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Фотофакты

БПК «Маршал Шапошников» на модернизации

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» проекта 1155, проходящий ремонт и модернизацию на AO «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Модернизация предусматривает установку ракетных комплексов «Калибр» и «Уран» (вместо второй 100-мм артустановки АК-100 и ПУ ПЛУР «Раструб»), а также замену радиоэлектронного вооружения корабля. Корабль стоит в сухом доке имени Цесаревича Николая (построен в 1891 — 1897 годах).

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Владивосток, Дальзавод, БПК, 1155, Маршал Шапошников
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    15.08.1823:58:00

    Интересно каким он будет внешне после модернизации? И на сколько она повысит его огневую мощь?

    #1060500
    • A_SEVER A_SEVER
      16.08.1800:16:19

      каким он будет внешне
      УКСК и ПУ «Урана» не так сложно мысленно добавить.
      на сколько она повысит его огневую мощь?

      Количество ракет увеличивается в 2 раза, дальность стрельбы по надводной цели увеличивается в 3 раза, появляется возможность стрельбы по наземным целям с большого расстояния (чего раньше вообще не было).

      #1060502
      • sergeyy1972 sergeyy1972
        16.08.1800:47:24

        Прям таки настоящий эсминец УРО.

        Неужели 16уранов и 16калибров он понесет? Вместо раструбов ураны, а калибры вместо арт установки?

        Вероятно я выдаю желаемое за действительное, и станет значительно меньше. Но все же корабль станет гораздо опаснее.

        И весьма вероятно, что по ряду причин модернизация затянется.

        И зачем на КЧФ на ракетный катер очень старый с раструбом ставят панцирь, неужели только ради опыта? ведь есть куча более достойных кандидатов на панцирь.

        Отредактировано: sergeyy1972~01:03 16.08.18
        #1060509
        • A_SEVER A_SEVER
          16.08.1800:59:20

          Прям таки настоящий эсминец УРО.
          Аббревиатура УРО, ставшая анахронизмом, означала наличие на корабле ЗРК.

          Поскольку старый ЗРК «Кинжал» на корабле остаётся, то на эсминец УРО он не тянет.

          После модернизации будет 8 Калибров и 8 Уранов.

          #1060511
    • Комментарий удален
  • exhausted1987 exhausted1987
    16.08.1801:04:00

    Класс. Главное, будут новые ПЛУР в УКСК.

    #1060512
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