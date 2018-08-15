БПК «Маршал Шапошников» на модернизации

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» проекта 1155, проходящий ремонт и модернизацию на AO «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Модернизация предусматривает установку ракетных комплексов «Калибр» и «Уран» (вместо второй 100-мм артустановки АК-100 и ПУ ПЛУР «Раструб»), а также замену радиоэлектронного вооружения корабля. Корабль стоит в сухом доке имени Цесаревича Николая (построен в 1891 — 1897 годах).