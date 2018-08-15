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Транспорт и логистика

Пассажирский автопарк Иванова пополнили 12 автобусов на газомоторном топливе

  •  © ivteleradio.ru

12 автобусов марки ПАЗ-320412 «Вектор» прибыли в Иваново с завода-производителя из города Павлово Нижегородской области. В ближайшие дни все они выйдут на городские маршруты. Новая техника приобретена за счет предпринимателей.

Новые автобусы отличаются от своих предшественников современным дизайном, большей вместимостью с двумя посадочными площадками. Каждый из автобусов рассчитан на 21 посадочное место, общая вместимость — 60 человек. Кроме того, новый общественный транспорт работает на газомоторном топливе, что положительно скажется на экологической обстановке в городе. В планах пассажирского предприятия продолжать замену подвижного состава.

«У нас уже имеется 15 автобусов марки ПАЗ, работающих на газомоторном топливе. Маршруты, по которым будут ходить автобусы, пока не выбраны. Будем смотреть, где необходимо убрать устаревшую технику и заменить автобусы малой вместимости», — рассказал руководитель предприятия Валерий Беспалов.

В прошлом году ивановскими перевозчиками приобретено 52 новые машины, в этом — 47 единиц техники. В основном это автобусы малого и среднего класса со средней вместимостью 60 человек.

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https://ivteleradio.ru/news/2018/08/15/v_ivanove_na_gorodskie_marshruty_vyydut_novye_avtobusy_na_gazomotornom_toplive

Ивановская область, Иваново, общественный транспорт, ПАЗ
  • CryNet CryNet
    15.08.1823:11:58

    •  © ivgoradm.ru

    •  © ivgoradm.ru

    •  © ivgoradm.ru

    •  © ivgoradm.ru

    •  © ivgoradm.ru

    •  © ivgoradm.ru

    #1060497
  • Нет аватара semmggu
    16.08.1808:15:11

    Опять убогие пазики на городских маршрутах. Новости ничего, а администрации минус.

    Отредактировано: semmggu~08:15 16.08.18
    #1060550
  • Нет аватара gerrfrost
    16.08.1809:14:30

    Новости ничего, а администрации минус.

    Жирный минус…

    В Иванове уже давно проданы все муниципальные автобусы, и сам автобусный парк с теплыми стоянками, мойками, ремонтыми цехами(там теперь торговый центр). То же самое с трамваями и трамвайным депо(там теперь недостроенный спорткомплекс).

    Остались только троллейбусы, еще 80-х-90-х годов выпуска, в своей основной массе. И те каждый год хотят ликвидировать.

    Носятся одни частные микроавтобусы и Пазики с Богданами…

    Поэтому новость удивила… Прошел по ссылке на оригинал новости — все стало ясно:

    "12 автобусов марки ПАЗ-320412 «Вектор» прибыли ночью с завода-производителя из города Павлово Нижегородской области. В ближайшие дни все они выйдут на городские маршруты. Новая техника приобретена за счет предпринимателей."

    Плюс — предпринимателям.

    Отредактировано: gerrfrost~09:15 16.08.18
    #1060564
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