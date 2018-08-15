Пассажирский автопарк Иванова пополнили 12 автобусов на газомоторном топливе





© ivteleradio.ru

12 автобусов марки ПАЗ-320412 «Вектор» прибыли в Иваново с завода-производителя из города Павлово Нижегородской области. В ближайшие дни все они выйдут на городские маршруты. Новая техника приобретена за счет предпринимателей.

Новые автобусы отличаются от своих предшественников современным дизайном, большей вместимостью с двумя посадочными площадками. Каждый из автобусов рассчитан на 21 посадочное место, общая вместимость — 60 человек. Кроме того, новый общественный транспорт работает на газомоторном топливе, что положительно скажется на экологической обстановке в городе. В планах пассажирского предприятия продолжать замену подвижного состава.

«У нас уже имеется 15 автобусов марки ПАЗ, работающих на газомоторном топливе. Маршруты, по которым будут ходить автобусы, пока не выбраны. Будем смотреть, где необходимо убрать устаревшую технику и заменить автобусы малой вместимости», — рассказал руководитель предприятия Валерий Беспалов.

В прошлом году ивановскими перевозчиками приобретено 52 новые машины, в этом — 47 единиц техники. В основном это автобусы малого и среднего класса со средней вместимостью 60 человек.