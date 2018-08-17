Добавить статью
Производство

Ростех приступил к серийной сборке новой тракторной техники во Владимирской области

  •  © rostec.ru

Ростех приступил к серийной сборке тракторов ANT 4135 °F на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) во Владимирской области. До конца года предприятие произведет и поставит заказчикам более 100 новых машин.

Реализуемый на предприятии проект предусматривает производство тракторов ANT 4135 °F с глубокой локализацией на территории России. Специальный инвестиционный контракт на локализацию производства чешских тракторов был подписан в мае этого года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Машины ANT 4135 °F предназначены для выполнения самых разнообразных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями, и могут быть использованы как для специальных, так и транспортных работ, а также в качестве силовой установки для привода различных стационарных механизмов сельскохозяйственного и промышленного назначения.

До этого момента тракторы такого класса в России не производились. Спрос на эту технику в России растет, к 2020 году объем продаж новых машин прогнозируется на уровне 650 штук в год, начиная с 2022 года — около 1 тысячи единиц в год.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://rostec.ru/news/rostekh-pristupil-k-seriynoy-sborke-novoy-traktornoy-tekhniki-vo-vladimirskoy-oblasti/

Владимирская область, Ростех, КЭМЗ, тракторы, сельхозтехника
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    17.08.1818:07:30

    Соседний ВмТЗ, выпускавший тракторы схожей тяговой мощности по полному циклу довели до руин за последние 5 лет (в 2011 году выпустил 600 тракторов и 1000 двигателей), теперь импорт собираем в еще меньших объемах. Локализация будет, но как всегда в таких случаях «когда-нибудь». Пока это лишь отверточная сборка, коих десятки по стране.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~18:09 17.08.18
    #1061198
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,