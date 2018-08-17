Ростех приступил к серийной сборке новой тракторной техники во Владимирской области

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Ростех приступил к серийной сборке тракторов ANT 4135 °F на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) во Владимирской области. До конца года предприятие произведет и поставит заказчикам более 100 новых машин.

Реализуемый на предприятии проект предусматривает производство тракторов ANT 4135 °F с глубокой локализацией на территории России. Специальный инвестиционный контракт на локализацию производства чешских тракторов был подписан в мае этого года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Машины ANT 4135 °F предназначены для выполнения самых разнообразных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными сельскохозяйственными агрегатами и орудиями, и могут быть использованы как для специальных, так и транспортных работ, а также в качестве силовой установки для привода различных стационарных механизмов сельскохозяйственного и промышленного назначения.

До этого момента тракторы такого класса в России не производились. Спрос на эту технику в России растет, к 2020 году объем продаж новых машин прогнозируется на уровне 650 штук в год, начиная с 2022 года — около 1 тысячи единиц в год.