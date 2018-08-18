«Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» расширил производство

Инвестиционный проект АО «ЧФМК» реализовывался с 2012 года. Одна из главных его целей — поддержание уровня конкурентоспособности производимой продукции — фанеры клееной березовой. Среди задач — увеличение объемов производства, снижение затрат на единицу продукции, повышение качества фанеры. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 8 августа 2018 года № 3128 этот приоритетный инвестпроект признан завершенным.

«На проведенном в мае 2018 года заседании по результатам рассмотрения проекта АО „ЧФМК“ было принято решение рекомендовать Департаменту лесного комплекса подготовить и направить документы в Минпромторг России о признании его реализованным. И сегодня мы можем констатировать, что эта работа полностью завершена, — рассказал представитель правительсто Вологодской области. — Инвестором выполнены все мероприятия, предусмотренные концепцией проекта, произведен комплекс работ по созданию и модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. Всё оборудование работает, выпуск продукции осуществляется в соответствии с запланированной номенклатурой, увеличены налоговые поступления в бюджет. Численность работающих на производстве специалистов за счет установки дополнительного оборудования выросла на 24 человека».

За время реализации проекта инвестиции составили 742,21 млн рублей, что на 7% выше планового показателя. Произведено фанеры клееной 778,4 тыс. куб. м (дополнительный фактический объем производства и реализации фанеры составил 48,2 тыс. куб. м в год при запланированных по концепции проекта — 41,3 тыс. куб. м фанеры в год).