Добавить статью
Фотофакты

Новый плавучий причал для Балтийского флота

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Железобетонный причал проекта 824М с заводским номером 8006 построен ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) для Балтийского флота. Причал может обеспечить одновременную стоянку 2-х судов водоизмещением до 5000 тонн.

Фото Владимира Владиславлева с сайта fleetphoto.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Городец, Нижегородская область, Судоремонтно-судостроительная корпорация, ССК, плавучий причал, 824М
  • Katamaran Katamaran
    18.08.1823:59:40

    Ура!!! Он всё-таки захотел!

    #1061566
    • A_SEVER A_SEVER
      19.08.1800:04:25

      Он всё-таки захотел!
      Фото красивое нашлось, и уже не спуск на воду, а отправка заказчику.    

      #1061568
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,