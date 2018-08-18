Новый плавучий причал для Балтийского флота
Железобетонный причал проекта 824М с заводским номером 8006 построен ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область) для Балтийского флота. Причал может обеспечить одновременную стоянку 2-х судов водоизмещением до 5000 тонн.
Фото Владимира Владиславлева с сайта fleetphoto.ru
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18.08.1823:59:40
19.08.1800:04:25 Фото красивое нашлось, и уже не спуск на воду, а отправка заказчику.