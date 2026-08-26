Новый учебный и научный комплекс вуза возводится в столичной Коммунарке

Дан старт строительству нового учебного комплекса с общежитиями Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» в районе Коммунарки, головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности.

«Москва создает уникальный объект, где будут учиться, работать, создавать науку и производство. Eсть успешный опыт строительства кампусов мирового уровня — МГТУ им. Н.Э.Баумана, к 2036 году их должно быть 40 по всей стране».

Количество студентов в «Станкине» будет увеличено вдвое. Кампус будет соседствовать с большим количеством комплементарных для развития технологий объектов, в том числе головным центром компетенций станкоинструментальной промышленности и колледжем.

Проект строительства нового учебного комплекса (кампуса) «Станкина» включает возведение семи корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м, объединенных стилобатом. Первый корпус станет сердцем учебного комплекса, остальные — отдельными центрами компетенций, каждый со своим набором кафедр и научных направлений.

Tехнологическая независимость страны невозможна без развития станкостроения, отрасль в последние десятилетия развивалась не очень хорошо.

Cоздание кампуса — возможность развивать инженерно-техническое образование на качественно новом уровне: «В первой половине XX века МГТУ „Станкин“ выполнил важнейшую задачу, став необходимым элементом в формировании станкоинструментальной промышленности. Сегодня происходит переформатирование всей станкоинструментальной промышленности нашей страны, и университет также полностью обновляется по всем без исключения направлениям».

В 2030 году университет отпразднует 100-летие.

Строительство головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности осуществляется на территории административно-делового центра «Коммунарка» в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Центр призван стать научно-образовательным и производственным комплексом, который позволит обеспечить технологический суверенитет России в области станкостроения, в том числе выстроить полный цикл производства оборудования для отрасли, внедрить передовые технологии и подготовить квалифицированные кадры.

В новом центре будут размещены научно-производственные лаборатории для исследований и разработок, конструкторское бюро, центры реверс-инжиниринга и инжиниринга производственных систем, центры испытаний металлорежущего инструмента. Специалисты, в том числе студенты МГТУ «Станкин», смогут разрабатывать и создавать экспериментальные образцы станков различного назначения.

Центр компетенций будет состоять из двух корпусов — производственного и административно-бытового — общей площадью свыше 18,5 тыс. кв. м.

Завершить строительные работы планируется в 2027 году.