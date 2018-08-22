Обновленный УАЗ «Патриот»: все подробности

Ульяновский автозавод через соцсети рассказал, чем внедорожник 2019 модельного года будет отличаться от предшественника.

УАЗ ежегодно представляет обновлённую версию «Патриота». Правда, в прошлом году очередная модернизация не состоялась, так как завод занимался грузовичком «Профи». Поэтому нынешней осенью внедорожник получит двойную порцию новшеств!

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