Обновленный УАЗ «Патриот»: все подробности
Ульяновский автозавод через соцсети рассказал, чем внедорожник 2019 модельного года будет отличаться от предшественника.
УАЗ ежегодно представляет обновлённую версию «Патриота». Правда, в прошлом году очередная модернизация не состоялась, так как завод занимался грузовичком «Профи». Поэтому нынешней осенью внедорожник получит двойную порцию новшеств!
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