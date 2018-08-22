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Транспорт и логистика

Обновленный УАЗ «Патриот»: все подробности

Ульяновский автозавод через соцсети рассказал, чем внедорожник 2019 модельного года будет отличаться от предшественника.

УАЗ ежегодно представляет обновлённую версию «Патриота». Правда, в прошлом году очередная модернизация не состоялась, так как завод занимался грузовичком «Профи». Поэтому нынешней осенью внедорожник получит двойную порцию новшеств!

  •  © auto.mail.ru
  •  © auto.mail.ru
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  •  © auto.mail.ru
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https://auto.mail.ru/article/69920-obnovlennyi_uaz_patriot_vse_podrobnosti/

УАЗ, Патриот
  • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
    22.08.1814:02:34

    Сколько можно обновлять кузов, ходовую и двигатель, которым вот уже больше 20 лет. Когда будет новая модель!!!

    Отредактировано: Сергей Бражкин~14:05 22.08.18
    #1062855
    • Денис Урбан
      22.08.1814:18:13

      Новая модель — это дорого. А на выходе получится машина, которую будут по чайной ложке улучшать 20 лет. Пока постепенное развитие и улучшение характеристик более безопасная стратегия для производителя.

      Отредактировано: Денис Урбан~14:19 22.08.18
      #1062860
      • Андрей Карпушенков
        22.08.1814:30:53

        Точно. Кучу древних мерсов или бмв 5-9 летней давности от современных моделей не отличить, а внутренности даже близко не похожи уже давно.

        #1062867
      • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
        22.08.1814:35:53

        Вот дураки немцы и японцы, обновляют модельный ряд каждые 7-8 лет. Клепал бы Мерседес свою 124 модель до сих пор, вообще бы озолотился.

        #1062868
        • Денис Урбан
          22.08.1815:01:58

          У УАЗа нет ни денег ни желания делать новую модель. С Мерседесом УАЗ сравнивать как минимум некорректно, слишком разные ресурсы, возможности, а так же ЦА. Да и даже крупные производители обновляют модели по необходимости. Гелик практически без изменений стоял на конвейере больше 30 лет, вот немцы идиоты то! Не надо было считать экономическую целесообразность, новую надо было делать! А то че как лохи то со старой. А почему это у дурачков японцев крузак 200 уже лет 13 производится и почти не меняется?! Не каждому автомобилю требуется «новое поколение» и не каждый производитель может потянуть абсолютно новую модель.

          #1062875
          • Сергей Бражкин Сергей Бражкин
            22.08.1815:31:31

            У УАЗа нет ни денег ни желания делать новую модель.

            Так в том и дело. Хотя и то, и другое не составит труда поиметь, если у руля завода грамотные руководители, а не хапуги и жулики, рассчитывающие на сиюминутную прибыль при минимуме вложений. Мерседес и Тойота могут себе позволить выпускать некоторые модели по десять лет и более (хотя вся начинка там, от болтов до двигателя, меняется чуть ли не раз в пять лет). Но принцип здесь в другом, регулярное обновление модельного ряда это развитие и конкурентоспособность, это новые технологии, которые обгоняют свое время и дают возможность быть на ведущих позициях в своем сегменте рынка постоянно. А то что делает УАЗ это путь в никуда и постоянное отставание. Ну не вложишься ты сейчас в обновление, сэкономишь вроде бы, но через какое-то время, надо будет вложить ещё больше, чтобы не отстать безнадежно и не исчезнуть как ЗИЛ или АЗЛК.

            #1062884
            • Нет аватара RF
              22.08.1817:06:12

              Я вообще не понимаю — оборонка у нас новые технологии разрабатывает, осваивает, на поток ставит. А в гражданской продукции — хрен! Никакого трансфера технологий из космоса и атомной промышл. в гражданскую сферу. Как были у нас в промышленности качественный импорт насосов, металлорежущего оборудования, сборочных станков, штампов (т.е. средств производства) — так и есть. Ни хера наша промышленность не перешла на новый уклад. Только брехня одна. Как были наши задвижки и вентили говнястого качества, так и производят, только втридорога. Металл вон в три раза поднялся за год в цене, а что он изменился как-то?

              Так и Патриотом — начали ставить импортные диски сцепления — ЛУК — и хвалятся в этом. А наши диски что? Не могут такую хрень сделать по конкурентной цене? Зато в теме про авто Престиж — свое сцепление разработали — и где оно?

              #1062929
            • Игорь Brick
              22.08.1817:59:51

              Мерседес и Тойота имеют ежегодно многомиллиардные прибыли, у них есть с чего проводить модернизацию производства и разработку новых моделей с нуля.

              #1062955
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