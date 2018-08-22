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Строительство моста через Енисей в Кызыле

  •  © Фото с сайта tuvaonline.ru

В Кызыле (Республика Тыва) идёт строительство дублёра Коммунального моста через Енисей.

Строительство мостового перехода длиной 401 метр началось в ноябре 2017 года, в настоящее время из 9 опор моста готовы уже 5. На стапеле собрано уже около 80 метров металлического пролётного строения моста, и через месяц должна начаться его продольная надвижка.

  •  © Фото с сайта tuvaonline.ru

Открытие нового моста запланировано на следующий год, после чего строители приступят к реконструкции существующего моста.

  •  © Фото с сайта tuvaonline.ru

Фото с сайта tuvaonline.ru

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Енисей, мост, Кызыл, Тыва
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