Строительство моста через Енисей в Кызыле
В Кызыле (Республика Тыва) идёт строительство дублёра Коммунального моста через Енисей.
Строительство мостового перехода длиной 401 метр началось в ноябре 2017 года, в настоящее время из 9 опор моста готовы уже 5. На стапеле собрано уже около 80 метров металлического пролётного строения моста, и через месяц должна начаться его продольная надвижка.
Открытие нового моста запланировано на следующий год, после чего строители приступят к реконструкции существующего моста.
Фото с сайта tuvaonline.ru
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