В Туле официально открыли новый мост через Упу

© tularegion.ru

В Туле официально открыли самый сложный, дорогой и долгожданный мост через Упу. Это самый крупный инфраструктурный проект региона за последние годы.

4-полосный, с 3 эстакадами, круговой развязкой и пешеходным спуском, новый мост связал сразу 3 крупных городских округа — Советский, Зареченский и Пролетарский. Чтобы вписать конструкцию между заводом и железной дорогой в месте слияния двух рек, изогнутые пролёты пришлось делать монолитными и целиком отливать из бетона. Опоры ушли в землю на 30 метров, в такой скважине могла бы скрыться девятиэтажка.

Всего на заливку ушло не меньше 20 тысяч кубометров раствора. Если бы эти бетономешалки подъехали одновременно — хвост растянулся бы на 15 километров. Новый мост должен избавить город от пробок в часы пик.

Сдвинуть проект с «мёртвой точки» помог крупный федеральный инфраструктурный кредит. А к открытию нового моста по проекту «Безопасные Качественные Дороги» привели в порядок и прилегающие улицы: Набережную Дрейера, Заварную и Курковую.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

https://1tulatv...cherez-upu.html

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