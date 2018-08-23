«СНСЗ» спустил на воду третий катер проекта Р1650 «Рондо»
Сдаточная команда выполнит завершающий этап достройки судна на плаву, после чего приступит выполнению программы швартовных и заводских ходовых испытаний.
Многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо» предназначен для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств.
Судно станет третьим катером серии проекта Р1650, построенным на Средне-Невском судостроительном заводе для нужд Пограничной службы ФСБ РФ.
Головной катер проекта Р1650 «Рондо» был передан заказчику в 2015 году. Приёмный акт на второй серийный катер проекта подписан в 2017 году. По условиям контракта передача третьего катера заказчику состоится до конца 2018 года.
Водоизмещение — 28.5 тонн
Экипаж — 2 человека
Пассажировместимость — 10 человек
Скорость — до 13 узлов.
23.08.1804:24:55
23.08.1804:27:27
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