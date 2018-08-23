«СНСЗ» спустил на воду третий катер проекта Р1650 «Рондо»

На «Средне-Невском судостроительном заводе» (Санкт-Петербург, п. Понтонный) вывели из цеха и спустили на воду многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо».

Сдаточная команда выполнит завершающий этап достройки судна на плаву, после чего приступит выполнению программы швартовных и заводских ходовых испытаний.

Многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо» предназначен для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств.

Судно станет третьим катером серии проекта Р1650, построенным на Средне-Невском судостроительном заводе для нужд Пограничной службы ФСБ РФ.

Головной катер проекта Р1650 «Рондо» был передан заказчику в 2015 году. Приёмный акт на второй серийный катер проекта подписан в 2017 году. По условиям контракта передача третьего катера заказчику состоится до конца 2018 года.

Водоизмещение — 28.5 тонн

Экипаж — 2 человека

Пассажировместимость — 10 человек

Скорость — до 13 узлов.