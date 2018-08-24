Первая линия нового сборочного производства тяжелой техники открылась в Приморье

Предприятие «Меркатор Восток» будет производить дорожную технику в Артеме. На начальном этапе производствае налажен выпуск комбинированных-дорожных машин для зимнего содержания дорог.

Краевое предприятие «Примавтодор» уже приобрело 15 собранных здесь дорожных машин. В ближайшие дни новая техника направится на работу в районы края — машины равномерно распределили по филиалам Примавтодора.

Первая линия включает в себя установку оборудования распределителя реагента, фронтальной монтажной плиты с передним отвалом и гидроагрегата на грузовое шасси, а также полный комплекс процедур по монтажу и подключению гидравлических и электрических соединений. Выпускаемая техника проходит трехступенчатый контроль качества.

Выпускаемая на заводе комбинированная дорожная машина с распределителем твердых противогололедных материалов предназначена для зимнего скоростного содержания дорог любой категории, а именно для очистки дорожного полотна от снега с одновременной его обработкой фрикционными материалами или сухими реагентами. Эта машина — результат многолетней совместной работы конструкторов компании и европейских специалистов, которые учли опыт эксплуатации и пожелания сотен дорожников России. В нем отражена концепция надежной и доступной машины, эксплуатируемой без особых затрат на протяжении не менее 10 лет.

Вторым этапом развития производства «Меркатор Восток» на 2019-2020 годы станет установка оборудования для сварки и покраски кузовов распределителя реагента.

Третий этап, рассчитанный на 2021-2022 годы, завершит формирование производственного комплекса установкой станка для лазерного раскроя, пресса для гибки металла и другого оборудования для изготовления деталей кузова.

По завершении возведения производительность завода составит 500 единиц техники в год и будет включать весь ассортимент машин и оборудования от «Меркатор» для всесезонного содержания дорог.

Помимо непосредственно выпуска техники на базе «Меркатор Восток» уже создан сервисный центр по ее обслуживанию. Кроме того, в Приморье появился центр по обучению и повышению квалификации водителей и инженерно-технического персонала предприятий дорожной и коммунальной сферы, первыми выпускниками которого стали сотрудники краевого предприятия «Примавтодор».