Швабе продемонстрировал новый тепловизор на «Армии-2018»

Разработка Холдинга «Швабе» может обеспечить безопасность важных объектов, в том числе гражданского назначения. Тепловизор с фотоприемной матрицей российского производства в продаже уже с 2018 года.

Тепловизионная камера «Анакат» разработана и производится предприятием «Швабе» — НПО «Орион». Одним из ключевых ее элементов является отечественная фотоприемная матрица с разрешением 640×512 пикселей и шагом 15 мкм. Прибор способен обнаружить цель и следить на больших расстояниях — до 40 км. Он эффективен в полной темноте при любых климатических условиях.

Максимальная дальность обнаружения животного и человека составляет 10-15 км, грузового транспорта — до 40 км. Камера может применяться пограничными службами и службами охраны природных ресурсов, на правительственных и особо важных объектах, в топливно-энергетическом комплексе для контроля протяженных объектов.

«Тепловизионный канал наиболее эффективен в условиях, когда человеческий глаз не способен обнаружить цель. „Анакат“ легко заметит объект, например при сильном снегопаде, поскольку фиксирует даже малую разность температурного фона. Это делает прибор незаменимым в работе охранных организаций, спасателей и пограничников», — отметил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.