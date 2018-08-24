Швабе представляет на «Армии-2018» сервисную машину

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представляет высокотехнологичную машину службы «Сервис 24/7». Она создана для работы в полевых условиях, в пять раз повышает скорость диагностики оптико-электронных приборов и тепловизионных систем, оперативно устраняет неисправности, оптимизируя при этом затраты.

Машина сервисной службы оснащена высокотехнологичным оборудованием научно-производственного объединения «Орион» холдинга «Швабе» для диагностики, ремонта, замены устаревшей техники или ее частей, калибровки, гарантийного и постгарантийного обслуживания. Служба восстанавливает оптико-электронные приборы, микрокриогенные системы и тепловизоры.

Сегодня география деятельности сервиса распространяется на центральную часть России. С 2019 года разработанная система обслуживания охватит не только промышленные организации и компании в регионах, но и выйдет за пределы страны.

Служба может с максимальной точностью оценить состояние изделия, выявить и устранить поломку прямо на месте благодаря многолетнему опыту в области разработки изготовления оптико-электронных приборов и систем и высокой квалификации специалистов «Ориона».

«Такая мобильная служба особенно актуальна сегодня, в условиях современного мира, когда высокий темп работы не допускает перерывов из-за возникших неполадок. Возможность осуществить полноценные работы в самых разных ситуациях, в частности в полевых условиях, удаленной или труднодоступной местности является большим преимуществом нашей разработки», — рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.