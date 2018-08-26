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ОАО «ЗЭМЗ» освоил выпуск телескопического решетчатого автогидроподъемника

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ОАО «ЗЭМЗ» освоил выпуск телескопического решетчатого автогидроподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ C42R31 (ГАЗон NEXT).

Автогидроподъемник ПСС-131.18Э — телескопический подъемник с трехсекционной цельнометаллической стрелой коробчатого сечения с высотой подъема 18 м.

Автогидроподъемник ПСС-131.18Э предназначен для высотных работ различного характера: строительство, ремонт, обслуживание зданий и сооружений, рекламных щитов и растяжек, дорожных знаков, уличного освещения, линий электрических сетей, вышек мобильной связи; монтаж различного технологического оборудования, элементов вентиляции и кондиционирования, и т. д. Отличительной особенностью автоподъемника ПСС-131.18Э является грузоподъемность люльки 250 кг на вылете до 13 метров, что позволяет проводить высотные работы с максимальной эффективностью: одновременно могут работать два оператора с использованием необходимого оборудования. Автоподъемник допускается к работе с электрическими установками с напряжением до 1000 В без отключения электричества. Под заказ устанавливаются изоляторы люльки с возможностью работы под напряжением до 10 000 В. Климатическое исполнение: температура окружающей среды от -40ºС до +40ºС.

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http://www.zemz.ru/novosti/nov-gaz-next-18e

ЗЭМЗ, ГАЗ C42R31, ПСС-131.18Э
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