ОАО «ЗЭМЗ» освоил выпуск телескопического решетчатого автогидроподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ C42R31 (ГАЗон NEXT).

Автогидроподъемник ПСС-131.18Э — телескопический подъемник с трехсекционной цельнометаллической стрелой коробчатого сечения с высотой подъема 18 м.