ОАО «ЗЭМЗ» освоил выпуск телескопического решетчатого автогидроподъемника
ОАО «ЗЭМЗ» освоил выпуск телескопического решетчатого автогидроподъемника ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ C42R31 (ГАЗон NEXT).
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э — телескопический подъемник с трехсекционной цельнометаллической стрелой коробчатого сечения с высотой подъема 18 м.
Автогидроподъемник ПСС-131.18Э предназначен для высотных работ различного характера: строительство, ремонт, обслуживание зданий и сооружений, рекламных щитов и растяжек, дорожных знаков, уличного освещения, линий электрических сетей, вышек мобильной связи; монтаж различного технологического оборудования, элементов вентиляции и кондиционирования,
- Великоросс
- 26.08.201819:59
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