Завод «Катод» начал выпуск прицелов ночного видения дальностью более 1 км

Новосибирское оборонное предприятие «Катод» и электронно-оптические преобразователи разработало прицел ночного видения с дальностью до 1 км, что на 200 м больше, чем у существующих аналогов. Об этом сообщил ТАСС на площадке форума «Технопром-2018» представитель ГК «Катод» Петр Бараников.

Сложность создания ночных прицелов значительной дальности связана, в первую очередь, с необходимостью собрать большое количество света, объяснили разработчики.

«Из нового у нас прицел ночного видения 12-кратный с прицельной дальностью в ночных условиях более 1 км. [Сейчас] нет ни у кого таких высокоэффективных приборов, чтобы увидеть цель на такой дистанции. У нас раньше была эффективная дальность 700 метров. Наши клиенты, которым мы поставляем электронно-оптические преобразователи, делали подобные прицелы, но не такие эффективные, максимум на 800 метров», — сказал он.

Главный конструктор ГК «Катод» Владимир Рахманин объяснил, что раньше никто из разработчиков не ставил перед собой такую задачу. Реализовать ее удалось за счет использования эффективных усилителей яркости — электронно- оптических преобразователей. «Таких эффективных решений еще не было, поэтому мы рискнули и сделали такое изделие», — сказал он. В настоящее время запущено мелкосерийное производство новых прицелов.

ГК «Катод» выросла из основанного в 1959 году конструкторского бюро. Производит ЭОП и оборудование на их основе, в том числе ПНВ и камеры ночного видения. Выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения. «Катод» — единственная в России компания, способная производить ПНВ последнего поколения, выпуск которых освоили только три компании в мире.

Разработка представлена на выставке в рамках шестого Международного форума технологического развития «Технопром», который проходит в Новосибирске 27-30 августа.