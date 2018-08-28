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Армия и Флот

В России создали новую технологию управления снарядами для бронетехники

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Российский НПК «Техмаш» (входит в Ростех) разработал на базе НПО «Прибор» дешевую технологию управления снарядами, которую можно использовать на любой бронетехнике без существенных доработок. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор «Прибора» Юрий Набоков.

В так называемых боеприпасах с воздушным подрывом при выстреле вводится точное время его детонации, рассчитанное системой управления огнем. Снаряд взрывается в воздухе в конкретной точке траектории, например, над окопом, где поражает живую силу противника осколками. Ранее такую технологию разработал немецкий производитель вооружений Rheinmetall, однако она требует установку на бронетехнику боевого модуля со спецорудием.

По словам руководителя НПО «Прибор», технология Rheinmetall не позволяет дешево модернизировать технику, которая уже находится в войсках. «У нас лазерная передача данных, и это отдельный блок — мы не трогаем конструкцию системы вооружения. Стоит машина в боевой части, можно ее забрать, модернизировать, поставить туда блок — больше ничего не трогая, по большому счету», — сообщил Набоков.

Управляющий директор уточнил, что разработанный «Прибором» блок программирует лазерным лучом время подрыва снаряда, когда тот уже вылетел из ствола. «Сейчас технология разработана для 30-мм снарядов. Работаем над боеприпасами в других калибрах», — сообщил гендиректор. «Система находится на стадии госиспытаний. Позволяет делать и „дорожку“ взрывов, и подрыв в заданной точке, и накрывать площадь», — сказал он.

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армия и флот
  • Badassgoliath Badassgoliath
    28.08.1808:45:07

    разработанный «Прибором» блок программирует лазерным лучом время подрыва снаряда, когда тот уже вылетел из ствола.

    Неплохо, неплохо. Действительно, насколько я понимаю, как-то изменять саму пушку для этого не надо. Поставил на башню блок, подключил к СУО, зарядил спецснарядами и готово, можно стрелять.

    "Сейчас технология разработана для 30-мм снарядов. Работаем над боеприпасами в других калибрах", — сообщил гендиректор.

    Я всегда думал, что с большими снарядами проще.

    На БМПТ такую аппаратуру поставить. Сидит вражина где-нибудь в доме, стреляет через окно или пролом в стене, огнём из стрелковки его не выкурить, для гранаты далеко, управляемая ракета дорогая да и мало их на борту. Тут ему в комнату влетает пара-тройка таких снарядиков и взрывается прямо в воздухе. Итог — комната равномерно засеяна осколками, вражина ранен или даже убит и выбывает из боя.

    Сам снаряд станет дороже, но не намного. Нужен фотоприёмник и какая-нибудь копеечная микросхемка с таймером, плюс электровзрыватель и кратковременный источник питания, включающийся при выстреле, например от ускорения в стволе. Всё это относительно недорого, а если учесть, что обстрел такими снарядами намного результативнее, чем обычными, а значит потребует намного меньшего их расхода, то может даже и выгоднее выйдет.

    Отредактировано: Badassgoliath~08:58 28.08.18
    #1064620
  • prot prot
    28.08.1815:18:22

    Это называется «положить снаряд с «Прибором»

    #1064702
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