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Запись В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 28.08.2018 19:02

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Транспорт и логистика

В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси

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В татарстанском Иннополисе запустили поездки беспилотного такси.

В специальной тестовой зоне Иннополиса ежедневно будут курсировать два беспилотных автомобиля. Для посадки и высадки пассажиров здесь оборудованы пять точек. Они расположены у ключевых городских объектов: университет, стадион, медицинский центр, жилой квартал «Зион» и административно-деловой центр имени Попова, где находится офис «Яндекса». В будущем число остановок и такси планируется увеличить.

28 августа в Иннополисе между правительством Республики Татарстан и компанией «Яндекс» подписано соглашение о развитии беспилотного транспорта.

Документ предусматривает создание в ИТ-городе тестовой зоны для передвижения автомобиля. Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.

— У нас достаточно много разных форм сотрудничества с Татарстаном, но то, что мы сейчас подписываем, это настоящий технологический прорыв, потому что первый раз в Европе будет реально для всех ходить беспилотник, — рассказала генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина, добавив, что услуга будет бесплатной.

Воспользоваться инновационным транспортом могут все взрослые жители Иннополиса, которые дали согласие на участие в тестировании. По словам гендиректора «Яндекса», проверить работу беспилотного такси выразили готовность около 100 человека, и список желающих пополняется каждый день. Время ожидания автомобиля варьируется в зависимости от спроса, а в салоне могут разместиться три пассажира.

Над беспилотным автомобилем в «Яндексе» работают с 2016 года. В нем применяются технологии машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В феврале этого года испытания прототипа беспилотника прошли в Москве после сильного снегопада.

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https://rg.ru/2018/08/28/reg-pfo/v-tatarstane-zapustili-pervoe-v-evrope-bespilotnoe-taksi.html

транспорт, информационные технологии, Иннополис
  • Alexander Prokudin
    28.08.1818:09:11

    [ссылки отключены]

    На ютьюбе есть видео «Иннополис стал первым в Европе городом с сервисом беспилотного такси»

    Отредактировано: Alexander Prokudin~18:09 28.08.18
    #1064742
  • Нет аватара termometrix
    28.08.1818:28:52

       

    #1064744
  • Vikont Vikont
    28.08.1818:36:40

    Интересно, а когда введут такие такси полноценно то как там с безопасностью будут дела решать? Ну допустим гопники заказали такси специально чтобы ехала там где народу мало. Едут они едут. Потом бац сломали пульт управления, видеокамеры и разобрали машину на запчасти.

    #1064746
    • Бобер Бобров Бобер Бобров
      28.08.1819:05:18

      Наверное, так же как с таксистами. Там ведь тоже гопники могут заказать такси специально, чтобы ехала там, где народу мало. Едут они, едут. Потом бац — дали камнем по башке, из машины выкинули и разобрали машину на запчасти.

      #1064754
  • Олег Бахарев Олег Бахарев
    28.08.1819:22:11

    А если беспилотное такси насмерть собьёт человека, кого в тюрьму посадят?

    #1064760
    • Бобер Бобров Бобер Бобров
      28.08.1819:25:40

      А если по вине производителя у машины с водителем откажут тормоза, кого в тюрьму посадят?

      #1064762
      • Олег Бахарев Олег Бахарев
        28.08.1819:29:13

        Насколько мне известно, водитель является ответственным лицом за любой ущерб приченённый автомобилем под его управлением. И несёт за это ответственность в любом случае. Но это с водителем. А если автомобиль без водителя?

        Отредактировано: Олег Бахарев~19:33 28.08.18
        #1064763
  • Нет аватара Clausson
    28.08.1819:38:51

    Ну с почином будущего всех нас!

    #1064764
  • Нет аватара torp
    28.08.1819:53:33

    Как-то очково садиться в железяку, которой пофиг разобьется она или нет. Для грузоперевозок это наверное очень востребованный сегмент — доставка 24 часа в сутки без остановок.

    #1064772
  • As sa As sa
    28.08.1820:07:17

    Круто, че. Радует, что без всяких пафосных речей, фанфар и понтов про «не имеющий аналогов» со стороны компании, а ведь по сути это продукт, построенный на обученных нейронных сетях. Модная сегодня тема, чтобы пошуметь и воду в ступе про ИИ потолочь. А Яндекс просто взял и сделал.

    #1064776
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