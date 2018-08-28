В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси

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В татарстанском Иннополисе запустили поездки беспилотного такси.

В специальной тестовой зоне Иннополиса ежедневно будут курсировать два беспилотных автомобиля. Для посадки и высадки пассажиров здесь оборудованы пять точек. Они расположены у ключевых городских объектов: университет, стадион, медицинский центр, жилой квартал «Зион» и административно-деловой центр имени Попова, где находится офис «Яндекса». В будущем число остановок и такси планируется увеличить.

28 августа в Иннополисе между правительством Республики Татарстан и компанией «Яндекс» подписано соглашение о развитии беспилотного транспорта.

Документ предусматривает создание в ИТ-городе тестовой зоны для передвижения автомобиля. Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.

— У нас достаточно много разных форм сотрудничества с Татарстаном, но то, что мы сейчас подписываем, это настоящий технологический прорыв, потому что первый раз в Европе будет реально для всех ходить беспилотник, — рассказала генеральный директор компании «Яндекс» в России Елена Бунина, добавив, что услуга будет бесплатной.

Воспользоваться инновационным транспортом могут все взрослые жители Иннополиса, которые дали согласие на участие в тестировании. По словам гендиректора «Яндекса», проверить работу беспилотного такси выразили готовность около 100 человека, и список желающих пополняется каждый день. Время ожидания автомобиля варьируется в зависимости от спроса, а в салоне могут разместиться три пассажира.

Над беспилотным автомобилем в «Яндексе» работают с 2016 года. В нем применяются технологии машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В феврале этого года испытания прототипа беспилотника прошли в Москве после сильного снегопада.