Первые фотографии БМП-3 в Ираке

В Ирак прибыла первая партия российских БМП-3М. Изображения боевых машин пехоты появились в известной группе Tactical Cell. Технику транспортируют на большегрузных трейлерах в места постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что иракские военные осваивали БМП в Кургане, а в июле в Сети были опубликованы фотографии бронемашин в заводских цехах.

Ирак получает одну из самых современных версий «трешки». Она оборудована дополнительной защитой корпуса и башни. Система управления огнем также претерпела изменения — появился новый прицел с тепловизионным каналом.

Вооружение, состоящее из 100-мм пушки — пусковой установки и 30-мм орудия с 7,62-мм пулеметом, осталось без изменений. По некоторым данным, для эффективных действий в условиях жаркого климата установлен кондиционер.

Как предполагается, БМП-3М будет действовать совместно с танками Т-90С, которые уже поступили в элитное соединение вооруженных сил этой страны и сейчас активно осваиваются личным составом.