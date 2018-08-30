Строительство сухого дока СК «Звезда»





© Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров.





© Фото с сайта dcss.ru

Котлован «сухопутной» части дока стал значительно глубже, справа снесли старую ТЭЦ:



© Фото с сайта dcss.ru

Для сравнения сентябрь 2017 года:



© Фото с сайта dcss.ru

На месте снесённого здания слева появился бетонный завод:



© Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru