Строительство сухого дока СК «Звезда»
В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров.
Котлован «сухопутной» части дока стал значительно глубже, справа снесли старую ТЭЦ:
Для сравнения сентябрь 2017 года:
На месте снесённого здания слева появился бетонный завод:
Фото с сайта dcss.ru
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