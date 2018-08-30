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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне (Приморский край) на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и высотой 14 метров.

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Котлован «сухопутной» части дока стал значительно глубже, справа снесли старую ТЭЦ:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Для сравнения сентябрь 2017 года:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

На месте снесённого здания слева появился бетонный завод:

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

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Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
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