Старейшее учебное заведение Ямала отмечает новоселье

В Салехарде открыли новый учебный корпус одного из старейших учебных заведений региона — Ямальского Полярного агроэкономического техникума. Это трехэтажное капитальное здание площадью 1135 м2. В новом здании на очном и заочном отделениях в две смены будут учиться около 900 студентов. Заканчивается ремонт в общежитии, находящемся в 200 метрах от здания.