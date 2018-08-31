Старейшее учебное заведение Ямала отмечает новоселье
В Салехарде открыли новый учебный корпус одного из старейших учебных заведений региона — Ямальского Полярного агроэкономического техникума. Это трехэтажное капитальное здание площадью 1135 м2. В новом здании на очном и заочном отделениях в две смены будут учиться около 900 студентов. Заканчивается ремонт в общежитии, находящемся в 200 метрах от здания.
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