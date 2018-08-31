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Образование

Старейшее учебное заведение Ямала отмечает новоселье

  •  © sever-press.ru

В Салехарде открыли новый учебный корпус одного из старейших учебных заведений региона — Ямальского Полярного агроэкономического техникума. Это трехэтажное капитальное здание площадью 1135 м2. В новом здании на очном и заочном отделениях в две смены будут учиться около 900 студентов. Заканчивается ремонт в общежитии, находящемся в 200 метрах от здания.

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http://sever-press.ru/obshchestvo/obrazovanie/item/42776-dobro-pozhalovat-starejshee-uchebnoe-zavedenie-yamala-otmechaet-novosele

Салехард, Ямал, ЯНАО, образование
  • Human RS Human RS
    31.08.1819:37:17

    А что в личном блоге? Хорошая новость же.

    #1065651
    • lapshin-89 lapshin-89
      31.08.1819:45:11

      Думал, что всё равно запихнут в личный блог.

      #1065655
      • Human RS Human RS
        31.08.1820:05:23

        Да вроде масштаб новости маленьким не назовешь, потому и поводов в личный блог пихать нет.

        #1065663
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