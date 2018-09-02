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Новые заводы и цеха

В Тюменской области началось строительство нового полимерного завода

  •  © www.tyumen-region.ru

В Тобольске началась реализация нового инвестиционного проекта. К 2020 году в регионе заработает завод по производству полимерных изделий.

Проект предполагает организацию производства, обеспечивающего ПАО «СИБУР Холдинг» FFS-плёнкой для упаковки выпускаемой продукции. Производственные мощности будущего завода составят 10 тысяч тонн продукции в год.

Инициатор проекта, компания ООО «Камский завод полимерных материалов», планирует создать на новом заводе 60 рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей.

Реализация проекта предполагает строительство производственного здания с прилегающей инфраструктурой, внутреннюю отделку здания, подключение инженерных сетей, а также приобретение технологического оборудования. Инвестором уже выполнены подготовительные работы, готовность фундамента — 40%, завезены металлоконструкции каркаса здания. Монтажные работы начнутся уже на следующей неделе.

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http://www.tyumen-region.ru/news/investment/7840/

Тюменская область, Камский завод полимерных материалов
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