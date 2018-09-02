В Тюменской области началось строительство нового полимерного завода

В Тобольске началась реализация нового инвестиционного проекта. К 2020 году в регионе заработает завод по производству полимерных изделий.

Проект предполагает организацию производства, обеспечивающего ПАО «СИБУР Холдинг» FFS-плёнкой для упаковки выпускаемой продукции. Производственные мощности будущего завода составят 10 тысяч тонн продукции в год.

Инициатор проекта, компания ООО «Камский завод полимерных материалов», планирует создать на новом заводе 60 рабочих мест. Объём инвестиций в проект составит 1,1 млрд рублей.

Реализация проекта предполагает строительство производственного здания с прилегающей инфраструктурой, внутреннюю отделку здания, подключение инженерных сетей, а также приобретение технологического оборудования. Инвестором уже выполнены подготовительные работы, готовность фундамента — 40%, завезены металлоконструкции каркаса здания. Монтажные работы начнутся уже на следующей неделе.