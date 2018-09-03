На ВДНХ открылся образовательный комплекс «Техноград»

Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ. В основе его работы лежат лучшие мировые и отечественные разработки в области профессионального обучения.

Обучение в «Технограде» будет проходить в формате знакомства с профессией, краткосрочных курсов, полноценных и модульных учебных программ. Они разработаны на основе реальных требований работодателей.

Одновременно в «Технограде» могут находиться порядка 1900 человек. Ожидается, что в 2019 году его посетят свыше 500 тысяч человек. Всего будет реализовано порядка 1,5 тысячи разнообразных образовательных программ, выдано свыше 250 тысяч сертификатов.

«Техноград» — это комплекс многофункциональных зданий для реализации современных образовательных, учебных и исследовательских программ. Их общая площадь насчитывает 35,5 тысячи квадратных метров, в том числе 21,2 тысячи квадратных метров новых построек.

Комплекс состоит из 10 зданий, в том числе пяти исторических построек. Их отремонтировали и приспособили под нужды комплекса. А фасады новостроек были тщательно проработаны с учетом исторической застройки. Для каждого павильона подобрали свой цвет, гармонично сочетающийся с существующими зданиями.

При проведении отделочных работ использовали инновационные материалы, такие как фибростеклобетон (искусственный камень), из которого выполнены фасадные панели. Их изготавливали по индивидуальному заказу.

Для удобства посетителей здания соединили отапливаемыми стеклянными переходами.

В комплексе создано зональное многоярусное энергоэффективное освещение. Его можно включать поэтапно в зависимости от естественного света и времени суток.

Выполнено благоустройство территории комплекса, в том числе высажено 70 деревьев, 450 кустарников, пять тысяч квадратных метров цветников.

Один из крупнейших инновационных образовательных комплексов Москвы «Техноград» разместился в восточной части ВДНХ на территории площадью шесть гектаров. Он стал флагманским проектом многофункционального образовательного кластера «Парк знаний», общая площадь которого составит 17,5 гектара.

В советские годы большую часть территории нынешнего «Технограда» занимала экспозиция «Новое в деревне». Помимо образцов жилых домов, здесь размещались технические, инженерные и бытовые постройки: машиноремонтная мастерская, водонапорная башня, нефтехранилище, баня, полевая мастерская, стан тракторной бригады, погреб и другие постройки.

В постсоветское время эта территория выставки хаотично и бессистемно застраивалась. В основном здесь располагались хозяйственные сооружения и сараи, которые никак нельзя отнести к достижениям ВДНХ.

Например, центральное здание «Технограда» — павильон № 63 — в последнее время было заброшено и пустовало. По соседству находились колбасный цех из типовых сборных конструкций, постройки, имитирующие дачные коттеджи, трехэтажное здание администрации, складские помещения с гаражом и другие сооружения. До настоящего времени эта территория выставочного комплекса не пользовалась популярностью среди посетителей.

Одна из важнейших задач создания «Технограда» и «Парка знаний» в целом — развитие и эффективное использование восточной части ВДНХ с сохранением исторических построек.

Минимум теории, максимум практики

«Техноград» предлагает обучение по более чем 40 профессиям. Они объединены в шесть тематических павильонов:

— «Сервис.Техноград» (повар, пекарь-кондитер, официант-бармен, аппаратчик химической очистки, специалист по гостеприимству, технолог-эстетист, парикмахер-стилист);

— «Арт.Техноград» (графический дизайнер, промышленный дизайнер, дизайнер интерьера, исполнитель художественно-оформительских работ, художник-аниматор, фотограф, звукорежиссер, видеомонтажер);

— «Цифра.Техноград» (программист, специалист по кибербезопасности, системный администратор, сборщик электронных систем, специалист по информационным системам и кабельным сетям, специалист по аддитивным технологиям, специалист САПР (CAD), специалист по офисным решениям в бизнесе, оператор беспилотных летательных аппаратов, робототехник);

— «Урбан.Техноград» (мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных работ, мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем ЖКХ, мастер садово-паркового и ландшафтного дизайна, техник-эколог);

— «Пром.Техноград» (оператор станков с ЧПУ, сварщик, слесарь по ремонту летательных аппаратов, слесарь, мехатроник, специалист по автоматизации производственных процессов, специалист по лазерным технологиям и оборудованию, лаборант химического анализа, специалист по изготовлению и обработке изделий из композитных материалов);

— «Бизнес.Техноград» (предпринимательство, профессиональные навыки, позволяющие начать свое дело).

Список образовательных курсов и программ обучения составлен на основе опроса работодателей о наиболее востребованных профессиях, проведенного Агентством инноваций Москвы.

Во внимание также принимались:

— статистические показатели занятости;

— информация некоммерческой организации WorldSkills Russia;

— рейтинг топ-50 профессий среднего профессионального образования, составленного Минобрнауки России;

— отчеты The Future of Jobs (Всемирный экономический форум в Давосе — 2016) и «Профессии будущей Москвы» (Агентство инноваций Москвы).

В основе обучения лежит принцип «минимум теории, максимум практический занятий».

Образовательные программы разработаны предприятиями — партнерами «Технограда». В их числе «Крост», «МонАрх», ассоциация кулинаров «Вкус мира Рус», «Андерсон», «Шоколадница», White Rabbit, «Персона Lab», культурно-просветительское движение «Содействие творческому образованию», «Академия ТВ», «Кидбург», «Мастерславль», «Мунзана», издательство «Просвещение», EPIC Contemporary Art Jewerelly, сеть химчисток «Диана», «Биомед Сервис», ОКБ «Булат», НТЦ «Конструктор», «Ангстрем», «Робомаркет», «Композиты России», «Фесто-РФ», «Пикасо 3D», «Кемппи», «Нота-Ойл», Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина и другие.

Для обучения слушателей в «Технограде» установлено 2960 единиц современного профессионального оборудования. Оно аналогичного тому, что имеется на современных предприятиях. Например, мастерские оснащены киберфизической фабрикой CP Lab, установкой послойного лазерного синтеза EOS M100 с лазером 200 ватт, пищевым 3D-принтером Foodini, профессиональной студией звукозаписи и другой новейшей аппаратурой.

В преподавательский состав «Технограда» вошли сотрудники компаний — партнеров проекта. Они раскроют слушателям профессиональные секреты и поделятся успешным опытом. Также в числе наставников — преподаватели профильных вузов и колледжей, эксперты с международным опытом. Они смогут помочь москвичам пройти профориентацию, получить практические навыки и применить их в работе.

Образовательные курсы курируют компании-партнеры, которые рассмотрят возможность зачисления в свой штат успешных выпускников.